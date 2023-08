Polemiche per i bagni a forma di bocca di donna della palestra McFit di Torino

È bufera sulla palestra McFit di Torino per gli orinatoi a forma di bocca di donna. La catena risponde male alla vocal coach che ha sollevato il caso

È bufera sulla palestra McFit di Torino dopo che si è diffusa la notizia su una particolare scelta per l’arredamento del bagno maschile: gli orinatoi, infatti, sono a forma di bocca di donna. Due labbra rosse di rossetto fanno da cornice a moderni vasi per la pipì.

Sui social – dove la segnalazione è partita dalla vocal coach Greta Squillace, è scoppiato il finimondo. In tanti si sono indignati, scagliandosi contro una scelta commerciale che mercifica la donan e incita al patriarcato. Tra i commenti, però, c’è anche chi dissente dal clamore: “Dopo questo video rinnoverò la mia tessera McFit. Siete pesanti”. Oppure: “Se avessero fatto un cesso a forma di bocca di uomo nel bagno delle donne noi per primi (uomini) ci saremmo fatti tutti una gran bella risata! State calmi e tranquilli e non fate sempre una polemica per tutto!”.

LA SEGNALAZIONE E L’INCREDIBILE RISPOSTA DELLA PALESTRA

Commenti a parte, ecco come è andata la segnalazione: Greta Squillace ieri ha scritto alla palestra, segnalando la cosa spiacevole: “Una palestra con i gabinetti a forma di bocca di donna. Mi immagino già i commenti dei fenomeni che pisceranno lì dentro. Io fossi in voi mi vergognerei”. La risposta della palestra è sconcertante: “Sentiti sempre libera di urinare in quelli delle donne. Spread the love“. E così è così che è esploso il caso. Greta ha successivamente scritto: “Questa è stata la risposta dell’azienda al mio commento. Siete penosi”.

CHI È L’AUTORE DEL PEZZO DI DESIGN

Online, spiega la Dire (www.dire.it), la foto degli orinatoi è ovunque. L’azienda, anche per mettere una pezza sull’infelice risposta del social manager, ha fatto sapere che si tratta di un’opera d’arte, una creazione di design, e che non ci sono intenzioni sessiste. Molti ricordano però, che già in altre città quando erano apparsi questi bagni c’erano state sollevazioni. Era successo, ad esempio, a Bologna, dove la McFit è stata inaugurata nel 2018. Gli orinatoi, in questione, ha detto ancora la McFit (lo riporta Repubblica) sono un’opera del designer olandese Meike van Schjinde e sono stati progettati nel 2004: la McFit li ha adottati per alcune palestre costruite tra il 2017 e il 2019 circa. Le strutture più nuove, invece, hanno orinatoi tradizionali.