“La musica che piace a me” è il nuovo singolo di essere

Disponibile online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “La musica che piace a me”, nuovo singolo di essere

Disponibile in digitale e in radio “La musica che piace a me”, nuovo singolo di essere. Il brano nasce da un gruppo di amici che pensano al passato, vivono il presente e non riescono a vedere il futuro, riesumano le loro radici punk, rock e new wave e le annaffiano di indie e cantautorato.

“La musica che piace a me” è una canzone che affronta il tema del silenzio, il mutismo musicale causato dalle ordinanze o soltanto dai pregiudizi delle persone: “L’essere e la musica che spesso vengono schiacciati dagli altri, soppressi dalla città, – dicono gli artisti – destinati a morire per dare spazio al vuoto culturale, al vuoto personale. In Italia non si può suonare e non si può stare insieme, non esistono più i centri sociali perché viviamo tempi asociali, l’arte e l’intrattenimento sono solo quello che ci danno da mangiare. E noi ingrassiamo. Male”.

Il brano, in uscita per l’etichetta Semplicemente Dischi, è stato scritto da Enrico Cantaro, Guglielmo Spatola, Marco Rossitto e Manfredi Simonetti. La composizione, invece, è stata a cura di Pietro Ventimiglia e Roberto Costa.

essere è un progetto che nasce nel 2020 tra la Sicilia e la Calabria da un gruppo di amici senza futuro. Pensa al passato, vive il presente, e non riesce a vedere il futuro. Non ricorda ciò che è stato, la musica l’ha rovinato, la musica l’ha salvato. Da lì in poi fonde la sua adolescenza ribelle con le canzoni dei lunghi viaggi in macchina da piccolo, con i genitori, riesuma le sue radici punk, rock e new wave e le annaffia di indie e cantautorato. Il viaggio è lungo, il viaggio continua e ci sono troppe stazioni dove si può fare benzina. E ripartire.

