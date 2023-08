Infiammazione indotta dal microbiota può innescare il diabete gestazionale

La disbiosi microbica intestinale e la conseguente infiammazione possono svolgere un ruolo nello sviluppo del diabete mellito gestazionale in gravidanza

Il diabete mellito gestazionale (GDM) è una condizione in cui alle donne senza diabete viene diagnosticata un’intolleranza al glucosio durante la gravidanza, tipicamente nel secondo o terzo trimestre. La diagnosi precoce, insieme a una migliore comprensione della sua fisiopatologia durante il primo trimestre di gravidanza, può essere efficace nel ridurre l’incidenza e le morbilità associate a breve e lungo termine.

L’incidenza del diabete mellito gestazionale è in aumento in tutto il mondo e per tale motivo è necessario agire precocemente. Ad oggi sappiamo che man mano che avanza la gravidanza, il microbioma intestinale di donne con diagnosi di GDM è diverso dal microbioma delle donne senza diabete gestazionale e che la resistenza all’insulina è associata a un’elevata secrezione di citochine proinfiammatorie.

“Il riconoscimento delle donne a rischio di diabete gestazionale in una fase precoce della gravidanza può consentire raccomandazioni specifiche per la prevenzione della malattia attualmente attraverso la modifica dello stile di vita e in futuro forse mediante una specifica integrazione pre, pro e postbiotica”, evidenzia Omry Koren, autore principale dello studio e professore di medicina presso l’Università Bar-Ilan in Israele.

Notando l’aumento dell’incidenza del diabete gestazionale (GDM) in tutto il mondo, Koren e colleghi hanno cercato di comprenderne meglio la fisiopatologia ed espandere gli sforzi di previsione precoce attraverso l’identificazione di biomarcatori GDM nel primo trimestre (T1) di gravidanza.

In uno studio prospettico di coorte, hanno arruolato 394 donne incinte di età compresa tra 18 e 40 anni e hanno valutato il microbioma intestinale, il metaboloma, le citochine infiammatorie, la nutrizione e le cartelle cliniche prima della diagnosi di diabete gestazionale. I ricercatori hanno quindi costruito un modello che prevedeva l’insorgenza del GDM settimane prima che fosse “tipicamente diagnosticato”.

Durante il secondo trimestre di gravidanza, l’11% della coorte ha sviluppato GDM e le restanti donne sono state utilizzate come controlli. Secondo i ricercatori, le donne con diagnosi di GDM presentavano fattori di rischio comuni come l’età materna più elevata e il BMI pre-gravidanza, nonché livelli elevati di citochine proinfiammatorie interleuchina-4, IL-6, IL-8, il fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi e il fattore di necrosi tumorale. I ricercatori hanno anche riportato livelli ridotti di acidi grassi a catena corta fecale isovalerato e isobutirrato nelle pazienti con diabete gestazionale.

Sebbene i ricercatori inizialmente non abbiano riportato differenze significative nella composizione del microbioma intestinale T1 tra il GDM e le coorti sane, dopo aver controllato l’età e il BMI, hanno trovato 15 specie batteriche sottorappresentate tra le donne nel gruppo GDM, in particolare una minore abbondanza di Prevotella.

“Abbiamo trovato prove ampie e coerenti che la patologia GDM inizia già nel T1 in un’ampia coorte prospettica di donne in gravidanza”, hanno concluso Koren e colleghi. «Inoltre, abbiamo dimostrato con successo che i precursori del diabete gestazionale hanno origine nel microbiota intestinale e che il GDM a insorgenza precoce ha una firma batterica almeno parzialmente responsabile di tale fenotipo».

Concludendo, gli autori hanno sottolineato: “I nostri risultati suggeriscono che il diabete gestazionale è indotto da un’infiammazione intensificata, iniziata dalla disbiosi microbica. La ricerca futura basata sulle nostre scoperte può aiutare a svelare i meccanismi sottostanti».

Yishay Pinto et al., Gestational diabetes is driven by microbiota-induced inflammation months before diagnosis.

http://orcid.org/0000-0002-5280-1040