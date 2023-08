In digitale e in radio “La mia casa vuota” di Cappadonia

Esce in digitale e in radio “La mia casa vuota”, nuovo brano del cantautore Cappadonia (Etichetta discografica Brutture Moderne, distribuzione Fuga/Garrincha)

“La mia casa vuota” (Etichetta discografica Brutture Moderne, distribuzione Fuga/Garrincha) è il nuovo brano del cantautore Cappadonia, in uscita in digitale e in radio a partire da oggi. Il singolo è disponibile anche in edizione limitata in vinile 45 giri contenente la cover del brano dei The Beatles “If I Fell” come b-side. Online da oggi anche il video della live session.

“Il brano prende spunto dal racconto del 1903 di Arthur Conan Doyle “La casa vuota” – racconta Cappadonia – in cui Sherlock Holmes si ritrova in un’abitazione vuota esattamente di fronte alla casa in cui vive. Questo gli consente di avere una visione dall’esterno della sua stessa vita e dei suoi stessi vizi più nascosti, come il consumo di cocaina e la depressione da assenza di impegni. Il brano è una confessione dei nostri segreti e dei nostri vizi che nascondiamo all’interno delle nostre case e dentro noi stessi.

Testo e musica del brano sono di Cappadonia (voce, chitarre, basso, pianoforte, hammond). Al brano ha collaborato Emanuele Alosi alla batteria e percussioni. Registrato e prodotto da Cappadonia alla Batcave, Bologna. Mixato e masterizzato da Andrea Scardovi al Duna studio, Russi (Ra).

Ugo Cappadonia è un songwriter siciliano, si stabilisce a Bologna e collabora con vari esponenti del panorama indipendente italiano come Il Pan Del Diavolo, Sick Tamburo, Nicolò Carnesi. Nel 2016 pubblica il primo album solista “Orecchie da elefante” prodotto da Alosi. L’album ottiene la nomination come migliore opera prima per le TARGHE TENCO 2016 ed è accompagnato da un tour di oltre 50 date. Nel 2017 fonda con Umberto Maria Giardini la band Stella Maris di cui è chitarrista, autore e leader fino al 2019. La band pubblica per La Tempesta Dischi un album e un EP seguiti da un tour nel 2018 che culminerà al prestigioso palco di MILANO ROCKS insieme ai Franz Ferdinand e The National. Nel 2019, nuovamente solista, è opening act per Johnny Marr a Cesena. Allo stesso tempo, si unisce come musicista alla band di Alosi che sarà opening act per il “Benvenuto al mondo” tour di Piero Pelù inclusa la data sold out all’Alcatraz di Milano. Nel novembre 2019 esce il secondo album “Corpo Minore” contenente i featuring di Federico Poggipollini, Alosi e Nicola Manzan scritto e prodotto dallo stesso Cappadonia, accolto con grande entusiasmo dalla critica. Nel 2020 l’album “Live all’Ohibò” documenta lo show tenutosi a Milano prima della pandemia. Arriva nel 2022 il terzo album “Canzoni per adulti” che affronta tematiche sociali e di crescita emotiva nell’era post- pandemica. A luglio 2022 è opening act ufficiale di tutte le date italiane di Andy Bell Space Station (Oasis, Ride, Beady Eye).

