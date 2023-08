Bologna capitale del Fantacalcio: a DumBo due giornate tra aste e show

A Bologna due giornate dedicate al Fantacalcio, tra aste e show. A DumBo il primo evento in presenza di questo tipo, tra gli ospiti anche Luca Toni

Italia paese dei 60 milioni di allenatori? E a Bologna arrivano due giornate tutte dedicate al Fantacalcio: nel corso della manifestazione, in programma sabato e domenica a DumBo, sarà possibile infatti “incontrare i più seguiti esperti del settore, personaggi del mondo dell’intrattenimento e del calcio come Luca Toni e divertirsi giocando”, annuncia una nota. Si presenta così Funtacalcio, “il primo evento in presenza sul fantasy sport più amato d’Italia”.

Numeri meno iperbolici alla mano, “si stima che nel nostro paese siano più di sei milioni i fantallenatori che ogni anno creano squadre virtuali formate da calciatori reali. L’evento, progettato da FEshion Eventi- continua la nota- è dedicato non solo a loro, ma anche ai 35 FantaCreator che nei due giorni dispenseranno consigli dal vivo incontrando le proprie community fidelizzate sui diversi social network, da YouTube ad Instagram passando per Twitch, Tik Tok e Facebook”.

La manifestazione sarà suddivisa in tre aree. Una sarà dedicata alle conferenze, dove i creator si alterneranno per dare una vera e propria formazione professionale ai fantallenatori e dove verranno presentati nuovi progetti. Al pomeriggio si darà vita all’asta live “in cui talent, creator ed alcuni fortunati del pubblico si contenderanno i migliori giocatori per creare la formazione perfetta; il sabato- spiegano gli organizzatori- i presentatori dell’area conferenze sarà il trio comico Gli Autogol, mentre alla domenica sarà compito de Il Pancio e Manfredi del podcast calcistico Ocw Sport intrattenere il pubblico ed intervistare l’eroe nazionale Luca Toni“.

La seconda area sarà dedicata al divertimento, “con tornei di Fifa, di calcio balilla e teqball, ma anche giochi liberi come il calcio balilla umano, il footbowling, football darts e non mancheranno esibizioni e lezioni di calcio freestyle e street soccer uno vs uno per sfidare i propri amici nella gabbia”, si legge nel comunicato. A completare il tutto l’area dedicata alle aste, dove chiunque potrà prenotare gratuitamente il proprio tavolo per sfidare gli amici oppure iscriversi al “listone” per creare nuove leghe insieme a partecipanti sconosciuti. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 20, ma subito dopo la Baia di DumBo rimarrà aperta a ingresso gratuito con musica dal vivo e dj set e, il sabato, con la serata FantaTrash con Internazionale trash ribelle.