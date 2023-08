Una giraffa e un elefante scappano da Cinecittà: il video è virale

Una giraffa e un elefante fuggono da Cinecittà. Il video, diventato virale, è stato diffuso da ‘Welcome to favelas’ nei suoi profili Tik tok e Instagram

Una Giraffa e un elefante in fuga da Cinecittà. Sembra una scena del cartone animato Madagascar, ma invece è quanto accaduto ieri negli Studios di via Tuscolana a Roma. A raccontarlo in un video è il sito ‘Welcome to favelas’ nei suoi profilo Tik tok e Instagram.

Tanti i commenti divertiti degli utenti in rete, ma c’è anche chi sottolinea la necessità per gli animali di essere lasciati in libertà: “Non è anormale il fatto che scappano, è anormale il fatto che stanno a Roma su li sampietrini piuttosto che in africa sulla terra”, scrive un utente.