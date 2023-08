Tetra online con il Videoclip ufficiale di ”fralespine”

E’ uscito il Videoclip ufficiale di ”fralespine” singolo di Tetra: il brano è disponibile anche in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Tetra è un artista emergente di Roma il suo genere è l’emotrap. Le piace trasformare il dolore in arte nello specifico la musica.

Il suo nome d’arte nasce dall’esigenza di esorcizzare la sofferenza che ognuno di noi ha nel profondo dell’anima.

L’intero lavoro discografico è costruito attorno a specifiche sonorità che fanno riferimento ad uno scenario emo rap e pop punk.

Giulia De Bellis, in arte TeTra, scrive la sua prima canzone a quattordici anni su uno scoglio ascoltando il rumore delle onde ed iniziò una collaborazione musicale con sua cugina che suona l’acustica dal sound country pop, calcarono diversi palchi capitolini ma le rispettive carriere musicali, con il tempo, presero strade differenti: cosi TeTra decise di iniziare a sperimentare nuove sonorità all’interno dell’universo del rap.

E’ appena uscito il videoclip ufficiale del suo superinnovativo singolo : “fralespine”, talmente innovativo che potrebbe far nascere un nuovo genere ‘’Hyperpunk” ( è ormai noto il genere hyperpop che prende origine in America ma si diffonde in tutto il mondo e spopola soprattutto su Soundcloud)

Il singolo, in italiano, parla di uno stato d’animo piuttosto che di uno stato fisico vero e proprio, ma è questo stato d’animo che richiama nell’artista la stessa sofferenza provocata dall’oggetto fisico: le spine.

Infatti nel videoclip ufficiale del brano vi sono alcune scene in cui l’artista è fisicamente avvolta dalle spine, con cui si ferirà, e dal sangue che ne uscirà scriverà il testo della canzone sul suo quaderno musicale. Ovviamente queste scene rappresentano una metafora per spiegare come la sofferenza interiore porta direttamente l’artista a scrivere i suoi brani.

Vi sono inoltre altre scene in cui la cantante richiama la fiaba della “Bella addormentata nel bosco”, che fa parte dei film Classici Disney, tratta da “Rosaspina” dei fratelli Grimm.

La canzone vuole far riflettere le persone, dai più’ grandi ai più’ piccoli, sul fatto che una sofferenza non porta sempre a qualcosa di brutto, anzi spesso è proprio lì che nasce l’arte. La sofferenza ci spinge a cambiare sta poi a noi decidere se cambiare ‘’in meglio o in peggio’’ ovvero se far sì che il dolore ci renda più empatici e più amorevoli verso il prossimo oppure far sì che il dolore ci indurisca ancora di più rendendoci schiavi di noi stessi e profondamente soli.

‘’Fralespine’’ tocca anche dei temi molto delicati come quelli della depressione e del possibile pensiero suicida che ne scaturisce ( nel testo del ritornello c’è un punto in cui dice: ’’MI CHIEDO QUANDO PER ME ARRIVERA’ LA FINE…’’).

Queste problematiche sono realtà che al giorno d’oggi purtroppo, a causa degli eventi catastrofici che sono accaduti e che stanno continuando ad accadere, sono sempre più presenti soprattutto negli adolescenti e nei bambini.

Ecco perché la canzone è indirizzata soprattutto a loro, ‘’fralespine’’ manda un messaggio che dice : “guarda che non sei solo nel tuo dolore” ; “guarda che la puoi superare se lo vuoi”; “guarda che dalla sofferenza puoi trarre sempre un insegnamento”.

Come in una fiaba in cui spesso e volentieri è il bene che vince sul male; “vorrei poter cambiare il mondo portando dei messaggi nuovi, dei messaggi positivi, dei messaggi a fin di bene. Mi vuoi aiutare?’’ Chiede l’artista.