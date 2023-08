Pasquale Bruni cresce anche nei mercati internazionali

La Maison Pasquale Bruni nei primi 6 mesi dell’anno 2023 ha già registrato il fatturato di chiusura anno 2022 e cresce nei mercati internazionali

Un inizio anno decisamente promettente quello della Maison Pasquale Bruni, che nei primi 6 mesi dell’anno 2023 ha già registrato il fatturato di chiusura anno 2022.

“Abbiamo lavorato molto per raggiungere questi primi importanti risultati e possiamo affermare con orgoglio che i dati ad oggi sono particolarmente incoraggianti” dichiara Roberto Bocus, Direttore Generale. “Ad oggi l’Azienda sta registrando una crescita del 120% rispetto allo stesso periodo del 2022, che già era stato un anno performante con un + 60% sul 2021 – nonostante la chiusura dei mercati russi e ucraini, che nel 2017 e 2018 pesavano circa il 40% del fatturato globale. Un dato interessante perché evidenzia come negli anni il marchio sia riuscito ad aumentare la presenza su altri mercati. Da sottolineare come già a chiusura anno 2021, in ancora piena pandemia, la Maison avesse già avuto una crescita del 17% sul 2019. Anni sfidanti e di grande lavoro per una realtà ancora a conduzione familiare, e che stanno portando ad eccellenti risultati che evidenziano la crescita di un’Azienda in salute” prosegue Bocus.

Ad oggi i mercati di maggior spicco sono l’Europa, gli Stati Uniti – gestiti da Daniele Bruni, Presidente USA – il Medio Oriente, e l’Europa dell’est.

A livello di negozi, i monomarca diretti di Milano e Roma stanno performando in modo eccezionale, in particolare Milano sta sviluppando una clientela italiana interessante, senza sottovalutare quella straniera, sempre presente dato il flusso turistico importante.

Per la Maison Il 2023 è un anno di grandi progetti a livello di aperture di punti vendita. Il primo sarà a fine Luglio in Arabia Saudita, dove verrà inaugurato un negozio monomarca in franchising, nel Riyadh Centria Mall, la destinazione principale per il lusso, l’eleganza e la moda internazionale nella capitale finanziaria dello Stato arabo dell’Asia occidentale.

Questo opening sarà seguito da quello di una boutique a Doha verso la fine dell’anno, e sempre in chiusura 2023 ci sarà l’importante inaugurazione della vetrina nel 16° arrondissement di Parigi.

L’Azienda ha inoltre firmato un accordo significativo con un distributore in Cina, Paese in cui verranno aperti 2 nuovi punti vendita nelle principali metropoli, uno a Pechino e uno a Shanghai, e infine Messico City, nel rinomato El Palacio de Hierro dove verrà inaugurato tra qualche mese uno shop in shop.

Per inizio 2024 la Società ha già le idee ben chiare, e prevede l’apertura di un punto vendita nel 360 Mall di Kuwait City e l’ingresso in Giappone, grazie alla partnership con key player locale che permetterà di sbarcare nel Paese attraverso corner e shop in shop nei più rilevanti concept store e mall giapponesi.