Medicina generale: prorogati i termini per i corsi di formazione 2023-2026

Medicina generale, prorogati al 30 settembre i termini per i corsi di formazione 2023/26 e riaperta la graduatoria per i corsi 2022/25

Proroga fino al 30 settembre 2023 dei termini per la presentazione delle domande al concorso per l’accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2023/2026. È quanto disposto dal Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, al fine di consentire la massima partecipazione dei medici.

L’avviso di proroga sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto e sul portale del Ministero.

Inoltre, con Decreto del Ministro della Salute del 21 agosto, è stato riaperto fino al 30 novembre il termine di scorrimento delle graduatorie del concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022/2025.