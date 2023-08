“Konad” è il nuovo singolo dei Monalisa

Disponibile sulle piattaforme digitali e in radio Konad, nuovo singolo dei Monalisa, progetto pop-rock di musicisti laziali

Disponibile sulle piattaforme digitali e in radio Konad, nuovo singolo dei Monalisa, progetto pop-rock di musicisti laziali che ruota attorno alla figura di Simone M. I temi di cui tratta il brano sono la rabbia, la rassegnazione, la precarietà ma anche l’amore, la speranza e la ribellione. La semplicità della scrittura e l’immediatezza degli arrangiamenti danno vita a una piacevole ballad dalle sonorità sospese tra il pop cantautorale e il rock impegnato.

“Konad nasce ormai un paio di anni fa, possiamo dire che il testo è ‘tratto da una storia vera’”. Parla del vortice di precariato che oggi purtroppo risucchia molti fra i più giovani. La storia di un ragazzo che affronta la vita normale quella di tutti i giorni intrappolato in un mestiere che non sente affatto il suo ma che gli dà il pane per vivere e il sogno di vivere di musica”. – Monalisa.

CREDITS

Testo e musica di Maurizio Francesco Martorana e Simone Mauti

Studio di registrazione: Kent Industries – Latina

CHI È MONALISA?

“Siamo nati in provincia fra la noia e le difficoltà di Cisterna, un paesino in provincia di Latina, cresciuti a pugni e schitarrate fra cantine umide e piazze piene di anziani, abbiamo iniziato a pubblicare i pezzi che scriviamo per non drogarci, o meglio per non drogarci troppo! L’unica cosa di cui vantarci è il Giardino di Ninfa che sentiamo veramente nostro avendo passato tante di quelle ore sul muretto che lo costeggia a sognare di poter fare ascoltare un giorno i nostri brani a tutto il mondo!”.

Monalisa è un progetto musicale composto dal frontman Simone M. e i suoi amici con la passione per la musica e con nostalgia degli anni Ottanta. Nasce così un Indie/pop-rock molto leggero ed orecchiabile con qualche suono di ultima generazione mescolato allo stampo rock che proviene dalle influenze musicali dei componenti della band.

I Monalisa “nascono” infatti nel marzo del 2018 nelle campagne tra i castelli romani e l’agro pontino, si dirigono nel panorama indipendente rock italiano e iniziano subito a lavorare a pezzi inediti come “Dolce America” primo singolo pubblicato a dicembre 2018, “Dove non Piove” e “Fruit Joy”, presenti su tutte le piattaforme musicali e di streaming.

I loro brani parlano di persone ai margini della società di situazioni che restano nascoste

nell’ombra, seppur davanti agli occhi di tutti, con toni di protesta di libertà e molto spesso d’amore.

Caratteristica importante del gruppo è la voglia di fare ascoltare quella buona musica suonata alla vecchia maniera con gli strumenti ancora in mano e tante ore di allenamento alle spalle, mescolata con del sano rock a suoni elettronici e moderni.