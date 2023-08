Ferretti pubblica su YouTube il video di “Radici”

Online su YouTube il video di Radici, terzo singolo dell’artista marchigiano Ferretti prodotto da Andrea Mei e già in radio e sugli stores digitali

Fuori su YouTube il video di Radici, terzo singolo dell’artista marchigiano Ferretti prodotto da Andrea Mei disponibile in radio e sugli stores digitali per Altafonte Italia. Un brano tra cantautorato e rock in cui si esplora l’essenza dell’essere umano attraverso l’analogia con le piante.

“‘Apro gli occhi. Stamattina nell’aria si respira qualcosa di diverso. La natura intorno a me sembra essersi risvegliata da un lungo letargo. Esco a fare due passi, non c’è nessuno, eppure mi sento così osservato. “Le fronde che gesticolano cercano attenzioni” e mi coinvolgono in un rituale a cui, inconsapevolmente, appartengo da sempre. Non appena realizzo quanto questo scambio mi abbia sempre influenzato, la terra richiama a sé le proprie radici, che risprofondano tra i frantumi delle zolle umide. Ancora per un attimo resto seduto ai piedi di una pianta, che ora so non essere poi così lontana.” – Ferretti.