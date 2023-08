EFIC-Grünenthal Grant: premiata la ricercatrice Eleonora Maria Camerone

EFIC-Grünenthal Grant (E-G-G): tra i premiati la ricercatrice Eleonora Maria Camerone, postdoctoral Research Fellow, Department of Psychology, University of Milano-Bicocca

La European Pain Federation EFIC e l’azienda farmaceutica Grünenthal hanno annunciato i beneficiari dell’EFIC-Grünenthal Grant (E-G-G). Tra i premiati la ricercatrice italiana Eleonora Maria Camerone, postdoctoral Research Fellow, Department of Psychology, University of Milano-Bicocca.

Dal valore complessivo di 100mila euro, questo grant biennale riconosce e premia progetti innovativi di ricerca sul dolore umano e sostiene promettenti ricercatori e ricercatrici all’inizio della loro carriera.

Vincitori del Grant EFIC-Grünenthal 2023

L’E-G-G ha ricevuto 43 candidature. In una valutazione in due fasi, sette revisori selezionati e quattro membri del gruppo di lavoro del Comitato di ricerca EFIC per sovvenzioni e premi hanno selezionato tre progetti di ricerca da finanziare:

Eleonora Maria Camerone, Italia

Titolo del progetto: Unveiling the Impact of Expectations on Chronic Pain: An Ecological Momentary Assessment Study

Lieve Filbrich, Belgio

Titolo del progetto: Multisensory interactions in pain: uncovering their effect on the motor system

Sampuna Chakrabarti, Germania

Titolo del progetto: Phenotype-driven neuro-proteomics to identify clinically relevant pain targets

Tra i premiati, quindi, una ricercatrice italiana. Saranno ufficialmente riconosciuti durante la cerimonia di apertura del 13° Congresso della European Pain Federation EFIC a Budapest, in Ungheria, dal 20 al 22 settembre 2023.

Il dolore rappresenta un problema sanitario rilevante

Sono oltre 1,5 miliardi le persone che soffrono di dolore cronico – quasi una persona su cinque in tutto il mondo. Il dolore è una causa frequente di uscita anticipata dal mondo del lavoro e contribuisce in modo significativo al pensionamento per invalidità.

L’E-G-G si pone l’obiettivo di aumentare la sensibilizzazione sui bisogni insoddisfatti nella gestione del dolore. Sostiene giovani ricercatori e ricercatrici, aiutandoli a esplorare nuove idee di progetti di ricerca sul dolore, attraverso una sovvenzione che può raggiungere i 50mila euro per progetto. Il Comitato di ricerca EFIC indipendente – un gruppo multidisciplinare di esperti nel campo del dolore – seleziona i beneficiari attraverso criteri di selezione che includono l’originalità del progetto e il potenziale impatto clinico. Oltre al sostegno finanziario, i vincitori hanno anche l’opportunità di entrare in contatto con esperti di ricerca sul dolore e di comunicare i risultati della loro ricerca alla comunità scientifica in occasione del Congresso biennale EFIC Pain in Europe.

Per quasi 20 anni, l’E-G-G ha contribuito ad affermare giovani scienziati e clinici come ricercatori indipendenti nel campo del dolore. “Abbiamo ricevuto un numero impressionante di proposte di alta qualità per ricerche molto innovative. Il processo di revisione di ogni proposta è stato scientificamente stimolante”, afferma il Professor André Mouraux, presidente del Gruppo di lavoro Sovvenzioni e premi dell’EFIC e uno dei vincitori dell’E-G-G 2008.

“Investendo nella nuova generazione di ricercatori e ricercatrici, puntiamo a dare il via a scoperte rivoluzionarie che plasmeranno il futuro della ricerca sul dolore”, commenta Jan Adams, Chief Scientific Officer di Grünenthal. “Con questa sovvenzione, non ci limitiamo a fornire un sostegno finanziario, ma alimentiamo anche uno spirito di innovazione tra i giovani professionisti, consentendo loro di perseguire soluzioni all’avanguardia che rivoluzioneranno il modo in cui comprendiamo e trattiamo il dolore”.

European Pain Federation EFIC

Con sede a Bruxelles, la European Pain Federation EFIC è un’organizzazione professionale multidisciplinare nel campo della ricerca e della gestione del dolore, costituita dalle 38 sezioni dell’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) e dalle Società Nazionali del Dolore approvate dalla IASP in ciascun Paese. Fondata nel 1993, le sezioni della European Pain Federation EFIC rappresentano le Società del Dolore di 38 Paesi europei e più di 20mila medici, ricercatori di base, infermieri, fisioterapisti, psicologi e altri operatori sanitari in tutta Europa, che si occupano di gestione del dolore e di ricerca sul dolore.