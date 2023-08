Comodità ed eleganza tra sandali, mocassini e classiche stringate: Seishou presenta i nuovi modelli di scarpe uomo

Dopo l’introduzione delle prime scarpe da donna firmate Seishou, quattro nuovi articoli vanno ora ad aggiungersi alla linea uomo. Il brand di scarpe di lusso Made in Italy, fondato dai designer giapponesi Yuko Matsuzaki e Masaharu Ikeda, ha reso disponibili sul sito e-commerce le ultime novità.

Si tratta dei seguenti articoli: Johns, sandali di lusso in pelle nera, Duke, mocassini dandy con la nappa, Lehigh, stringate per un look ineccepibile, Hopkins, popolari scarpe da barca, ora anche in una versione color noce.

I nuovi modelli arricchiscono ulteriormente la collezione, presentando la stessa attenzione ai dettagli, la precisa costruzione artigianale e l’uso di materiali di qualità che caratterizzano tutte le linee del brand. In questo modo, dal sandalo alla stringata, le scarpe Seishou garantiscono comodità ed eleganza in ogni occasione.

Ecco, dunque, nel dettaglio i nuovi modelli Seishou.

JOHNS

Con un design unico e materiali innovativi, i sandali Johns sono il modello ideale per godersi l’estate in perfetta comodità. L’elegante pelle bottalata nera dona a queste scarpe un aspetto lussuoso, mentre le suole di gomma st. Moritz sono state studiate appositamente per garantire una tenuta sicura su ogni terreno. Completati da una semplice e raffinata chiusura a fibbia, i sandali Hopkins si prestano tanto a una camminata sul lungomare quanto a una serata cocktail.

DUKE

Il comfort e l’eleganza tipica dei loafer Seishou viene qui riproposta in una versione dandy carica di stile. La sottile suola in gomma Vibram garantisce comodità senza compromettere il profilo essenziale di questo modello, lasciando tutta l’attenzione sul dettaglio delle nappe. Per chi ama il vestire elegante e cerca la comodità anche in un modello classico, questi mocassini in pelle scamosciata sono una scelta irrinunciabile.

LEHIGH

La stringata nera da indossare tutto l’anno. Lehigh nasce dalla convinzione che il lusso si vede dai dettagli: in questo modello il profilo della classica scarpa derby è stato perfezionato raggiungendo una linea morbida e raffinatissima. La tomaia in morbida nappa crea un aspetto liscio e lucido che si sposa perfettamente con abiti formali, adattandosi anche ad outfit da lavoro o casual. Le suole realizzate in gomma Vibram nera completano il profilo di questo intramontabile modello.

HOPKINS

Le popolari scarpe da barca Seishou si arricchiscono di una nuova variante. Al classico profilo e alla comoda suola Vibram viene ora accostata una tomaia in pelle bottalata dalla tonalità di un marrone acceso. Bianche o mimetiche, anche in versione donna, oppure color cognac, o ancora testa di moro, le Hopkins non smettono mai di rivelarsi un modello versatile e sempre alla moda.

“L’aggiunta di questi nuovi prodotti al catalogo Seishou è un passo importante – rivela la designer Yuko Matsuzaki –. Assieme agli articoli già presenti, la linea offre una selezione curata di modelli classici e innovativi, che durano nel tempo e si prestano agli abbinamenti più svariati”.

Dalla lunga esperienza dei designer Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki nel settore calzaturiero, nasce Seishou: il nome del brand è una parola composta da due ideogrammi che assieme creano il concetto “cantare all’unisono”, a rappresentare l’unione tra il design giapponese, famoso per l’approccio comodo, essenziale e funzionale, e l’artigianato italiano di alta qualità. Queste caratteristiche formano la filosofia di Seishou: “Essential design made in Italy”.