Roby Rossini pubblica il nuovo singolo “Sabato notte”

In rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme digitali “Sabato Notte”, il nuovo singolo di Roby Rossini feat LIAM

Torna Roby Rossini con un nuovo singolo per l’estate 2023: “Sabato Notte”. Il brano é stato scritto, prodotto ed arrangiato insieme al musicista Alex Leblanc con il quale aveva condiviso nei primi 2000 tutte le sue produzioni più importanti tra le quali “Tanz bambolina”, “Rendez vous”, “The castle”, “Future mind”, “Arcobaleno”, il progetto Question Mark “Storia” e la recente “Sunshine of love“.

Un brano inedito ed estivo dedicato al giorno per eccellenza della settimana dove ci si diverte di piú da sempre! Collabora vocalmente LIAM che con le sue barre rende l’atmosfera ancora piú energica ed elettrizzante. Ad accompagnare l’uscita del singolo un bellissimo lyrics video realizzato dallo stesso Alex Leblanc: https://youtu.be/4QSmyMJviS0

Dice l’artista: “Sabato notte è un brano scritto originariamente a quattro mani da me ed Alex Leblanc. Abbiamo cercato di trovare un’armonia che fosse perfettamente in mezzo tra il recente passato italodance e il beat piú contemporaneo e per rendere il tutto ancora piú credibile abbiamo chiesto al giovane artista LIAM di collaborare scrivendo ed interpretando alcune barre. Il risultato ci é piaciuto molto perché si integrava perfettamente con la mia voce e con l’arrangiamento generale.. quindi ecco a voi una canzone fresca e cantabile per l’estate 2023”.