Nuovi dati su bimekizumab per artrite psoriasica e spondiloartriti

I dati che hanno valutato l’efficacia e il profilo di sicurezza di bimekizumab in adulti affetti rispettivamente da artrite psoriasica attiva e spondiloartrite

Presentati i risultati sull’impiego a lungo termine di bimekizumab, un inibitore dell’IL-17F oltre che dell’IL-17A, in tre studi di fase 3 – BE COMPLETE con il suo studio di estensione a lungo termine, BE MOBILE 1 e BE MOBILE 2 – che hanno valutato l’efficacia e il profilo di sicurezza del farmaco in adulti affetti rispettivamente da artrite psoriasica attiva (PsA), spondiloartrite assiale attiva non radiografica (nr-axSpA) e spondilite anchilosante (AS) attiva, nota anche come axSpA radiografica (r-axSpA).

Scorrendo i risultati di questi studi è emerso che, nei pazienti affetti da PsA con risposta pregressa insoddisfacente agli anti-TNF, bimekizumab ha dimostrato risposte sostenute di clearance articolare e cutanea fino alla settimana 52.

In tutto lo spettro della spondiloartrite assiale, invece, bimekizumab ha dimostrato una riduzione sostenuta delle lesioni infiammatorie delle articolazioni sacroiliache e della colonna vertebrale, nonché miglioramenti sostenuti nelle principali manifestazioni periferiche della malattia, fino alla settimana 52.

Informazioni su bimekizumab

Bimekizumab è un anticorpo monoclonale IgG1 umanizzato, progettato per inibire selettivamente sia l’interleuchina 17A (IL-17A) che l’interleuchina 17F (IL-17F), due citochine chiave che guidano i processi infiammatori.

All’inizio del mese di maggio, il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha emesso parere positivo, raccomandando l’assegnazione dell’Autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea (UE) di bimekizumab per il trattamento di pazienti adulti con spondiloartrite assiale attiva (axSpA) e di adulti con artrite psoriasica attiva (PsA). L’axSpA comprende sia l’axSpA non radiografica (nr-axSpA) che la spondilite anchilosante (AS), nota anche come axSpA radiografica (r-axSpA).

Se approvate dalla Commissione Europea (CE), queste sarebbero la seconda e la terza indicazione per bimekizumab nell’UE, dopo l’approvazione iniziale, nell’agosto 2021, per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica.

Studio BE COMPLETE sull’impiego di bimekizumab nell’artrite psoriasica

Disegno studio

BE COMPLETE è un trial randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 16 settimane, in cui i pazienti con PsA attiva e risposta pregressa insoddisfacente agli anti-TNF erano stati randomizzati (2:1) a bimekizumab (160 mg ogni quattro settimane [Q4W]; N=267) o a placebo (N=133). I pazienti che avevano completato la 16a settimana erano idonei a partecipare all’estensione in aperto dello studio fino a un anno. I pazienti inizialmente randomizzati a placebo sono stati passati a bimekizumab alla settimana 16 e sottoposti a 36 settimane di trattamento con bimekizumab fino alla settimana 52. L’86,8% (n=347) dei pazienti randomizzati ha completato la settimana 52. L’endpoint primario dello studio BE COMPLETE era rappresentato dalla risposta ACR50 alla settimana 16, con endpoint secondari classificati che includevano la risposta PASI90 alla settimana 16 e l’attività minima di malattia (MDA) alla settimana 16, con altri endpoint che includevano la clearance cutanea completa (PASI100) alla settimana 16.

Risultati principali

I risultati chiave a 52 settimane dello studio di estensione in aperto BE COMPLETE (BE VITAL) si basano sui risultati a 16 settimane precedentemente annunciati dello studio BE COMPLETE e sui risultati a 52 settimane dello studio BE OPTIMAL.

“I dati a lungo termine dello studio BE COMPLETE hanno dimostrato che più di sei pazienti su 10 trattati in modo continuativo con bimekizumab hanno ottenuto una clearance cutanea completa e quasi uno su due aveva un’attività di malattia minima alla settimana 52. Questi risultati integrano quelli precedentemente riportati a 52 settimane dallo studio BE OPTIMAL ed evidenziano la risposta costante e sostenuta osservata con bimekizumab sia nei pazienti con artrite psoriasica naïve ai biologici sia in quelli con esperienza con gli inibitori del TNF”, ha dichiarato il professor Iain McInnes, Università di Glasgow, College of Medicinal Veterinary and Life Sciences, Glasgow, Scozia.

Risposta ACR50: alla settimana 52, il 51,7% dei pazienti affetti da artrite psoriasica (TNFi-IR) trattati in modo continuativo con bimekizumab (160 mg ogni quattro settimane [Q4W]; n=267) e il 40,6% dei pazienti che sono passati dal placebo a bimekizumab alla settimana 16 (n=133) hanno raggiunto la rispostaACR50.

Clearance cutanea completa (PASI100): Alla settimana 52, nei pazienti con psoriasi al basale ≥3 per cento di superficie corporea, il 65,9 per cento dei pazienti trattati in modo continuativo con bimekizumab (n=176) e il 60,2 per cento dei pazienti che sono passati dal placebo a bimekizumab alla settimana 16 (n=88) hanno raggiunto la completa clearance cutanea (PASI100).

Attività minima di malattia (MDA): Alla settimana 52, il 47,2% (n=126/267) dei pazienti trattati in modo continuativo con bimekizumab e il 33,1% (n=44/133) dei pazienti che sono passati dal placebo a bimekizumab hanno raggiunto la MDA.

Nell’arco di 52 settimane, il 62,6% (n=243/388) dei pazienti trattati con bimekizumab ha avuto ≥1 evento avverso emergente dal trattamento (TEAE) e il 5,9% (n=23/388) ha riportato un TEAE grave. Infezioni da Candida sono state riportate dal 6,4% (n=25/388) dei pazienti che hanno ricevuto bimekizumab, con tutti i casi riportati come lievi o moderati e nessuno riportato come sistemico.

Studi BE MOBILE 1 e 2 sull’impiego di bimekizumab nelle spondiloartriti

Disegno studi

Gli studi di fase 3 BE MOBILE 1 e BE MOBILE 2 comprendevano un periodo di trattamento in doppio cieco di 16 settimane seguito da un periodo di mantenimento di 36 settimane. In BE MOBILE 1 e BE MOBILE 2, i pazienti erano stati randomizzati a bimekizumab (160 mg Q4W; N=128 per BE MOBILE 1 e N=221 per BE MOBILE 2) o a placebo (N=126 per BE MOBILE 1 e N=111 per BE MOBILE 2). I pazienti inizialmente randomizzati a placebo sono passati successivamente a bimekizumab (160 mg Q4W) alla 16a settimana. L’endpoint primario negli studi BE MOBILE 1 e BE MOBILE 2 era rappresentato dalla risposta ASAS40 alla settimana 16.

Risultati principali

I principali risultati a 52 settimane degli studi di fase 3 BE MOBILE 1 e BE MOBILE 2, che hanno valutato l’effetto di bimekizumab sulle lesioni infiammatorie delle articolazioni sacroiliache (SIJ) e della colonna vertebrale, misurate oggettivamente con la risonanza magnetica (MRI), e sulle principali manifestazioni periferiche dell’axSpA, si basano sui risultati a 16 e 52 settimane di BE MOBILE 1 e BE MOBILE 2 annunciati in precedenza.

“Il trattamento con bimekizumab rispetto al placebo ha ridotto l’infiammazione della colonna vertebrale e delle articolazioni sacroiliache, come rilevato dalla risonanza magnetica. Nei due studi, circa un paziente su due con infiammazione alla risonanza magnetica al basale ha ottenuto una remissione alla risonanza magnetica alla settimana 16, che è stata mantenuta fino alla settimana 52”, ha dichiarato Xenofon Baraliakos, Professore di Medicina Interna e Reumatologia, Ruhr-University Bochum, Bochum, Germania.

Infiammazione dell’articolazione sacroiliaca: alla settimana 52, nel sottostudio di imaging BE MOBILE 1, l’80,0% (n=32/40) dei pazienti con infiammazione al basale che sono stati trattati con bimekizumab in continuo e il 57,1% (n=20/35) di quelli passati dal placebo a bimekizumab alla settimana 16 hanno raggiunto la remissione delle lesioni infiammatorie dell’articolazione sacroiliaca (Spondyloarthritis Research Consortium of Canada [SPARCC SIJ<2]); in BE MOBILE 2, il 75,7% (n=28/37) ha ottenuto la remissione delle lesioni infiammatorie dell’articolazione sacroiliaca. Il 7% (n=28/37) dei pazienti trattati con bimekizumab e il 66,7% (n=12/18) di quelli passati da placebo a bimekizumab alla settimana 16 hanno ottenuto la remissione delle lesioni infiammatorie dell’articolazione sacroiliaca.

Infiammazione della colonna vertebrale: Alla settimana 52, nel sottostudio di imaging BE MOBILE 1, il 40,0% (n=6/15) dei pazienti con infiammazione al basale che erano stati trattati con bimekizumab in continuo e il 27,3% (n=3/11) di quelli passati dal placebo a bimekizumab alla settimana 16 hanno raggiunto la remissione delle lesioni infiammatorie dell’articolazione sacrale. 3 percento (n=3/11) che sono passati dal placebo al bimekizumab alla settimana 16 hanno raggiunto la remissione (Berlin Spine≤2); in BE MOBILE 2, il 76,7 percento (n=23/30) che ha ricevuto bimekizumab in continuo e il 62,5 percento di quelli (n=10/16) passati dal placebo al bimekizumab alla settimana 16 hanno raggiunto la remissione.

Entesite: Alla settimana 52, in BE MOBILE 1, il 54,3% dei pazienti che erano stati trattati con bimekizumab continuo (n=94) e il 44,6% di quelli passati da placebo a bimekizumab (n=92) alla settimana 16 hanno ottenuto la risoluzione dell’entesite (Entesite da Spondilite Anchilosante di Maastricht=0); in BE MOBILE 2, il 50,8% dei pazienti trattati con bimekizumab continuo ha raggiunto la remissione. L’8 per cento di quelli trattati con bimekizumab in continuo (n=132) e il 46,3 per cento di quelli passati da placebo a bimekizumab alla settimana 16 (n=67) ha ottenuto la risoluzione dell’entesite.

Artrite periferica: Alla settimana 52, in BE MOBILE 1, il 62,2% dei pazienti trattati con bimekizumab in continuo (n=45) e il 65,1% di quelli passati dal placebo a bimekizumab alla settimana 16 (n=43) hanno ottenuto la risoluzione di malattia (Swollen Joint Count=0); in BE MOBILE 2, il 72,7% dei pazienti trattati con bimekizumab in continuo (n=44) e l’81,8% di quelli passati dal placebo a bimekizumab alla settimana 16 (n=22) hanno ottenuto la risoluzione di malattia (Swollen Joint Count=0).

Da ultimo, in un’ampia analisi dei dati in pool degli studi di fase 2 e 3 su bimekizumab, è stato documentato il mantenimento di bassi tassi di incidenza di uveite, corretti per l’esposizione nei pazienti con axSpA trattati con bimekizumab (160 mg Q4W), pari a 1,2/100 anni-paziente. In questo pool di dati, l’esposizione totale a bimekizumab è stata di 2.034,4 anni-paziente (N=848) e il 15,3% dei pazienti (n=130) ha avuto una storia di uveite. Tutti i TEAE da uveite riportati erano di grado lieve o moderato e solo un evento ha portato all’interruzione del trattamento.