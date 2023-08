In radio e in digitale “You & Me”, la nuova canzone di Chicca

L’estate leggera e giocosa di CHICCA nel brano “You & Me”, disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

Disponibile nei digital stores You & Me, il nuovo singolo e videoclip della cantautrice romana CHICCA.

La talentuosa CHICCA sta entusiasmando il panorama musicale con l’uscita del suo ultimo singolo You & Me. Dopo l’uscita di The Prize, l’artista torna con un brano coinvolgente che promette di far ballare e sorridere, regalando una piacevole colonna sonora per questa estate.

Il singolo You & Me racconta una storia d’amore e di seduzione tra due persone completamente diverse tra loro, ma incredibilmente complementari. CHICCA, nota per la sua creatività e versatilità artistica, riesce a trasmettere le emozioni di questa relazione giocando con le parole e invitando l’ascoltatore a tuffarsi nelle onde dell’amore insieme a lei.

Nel nuovo singolo, la brillante cantautrice si lascia andare a un lato giocoso e leggero di sé stessa, prendendo in giro la relazione con la sua metà e invitandola a vivere momenti di spensieratezza e divertimento insieme. You & Me è una canzone fresca e ammiccante, con sonorità orecchiabili e contagiose.

CHICCA ha dichiarato: «Tratto spesso temi impegnativi nei miei testi. Per questa estate non vedevo l’ora di lasciare più spazio alla CHICCA giocosa e leggera, che parla della sua storia d’amore e si diverte a prendere in giro il rapporto che ha con la sua metà».

Il videoclip di You & Me è stato realizzato con l’idea di trasmettere l’atmosfera festosa e vivace della canzone. Le immagini e la regia originale di Michela Balzarotti rendono il video un’esperienza visiva coinvolgente, che si sposa perfettamente con la musica e l’anima della canzone.

Il singolo You & Me è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, e il videoclip può essere visto sul canale ufficiale di CHICCA su YouTube.