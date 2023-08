Aperte le iscrizioni per l’hackathon di Var Group e Talent Garden

Var Group e Talent Garden aprono le iscrizioni per il nuovo Hackathon “Time to Build, Be Brave and Move a Step Beyond”

Var Group e Talent Garden aprono le iscrizioni per il nuovo Hackathon “Time to Build, Be Brave and Move a Step Beyond”, una nuova maratona di sviluppo che coinvolgerà i ragazzi mettendoli alla prova nella realizzazione di soluzioni innovative attraverso l’applicazione di tecnologie quali Blockchain, Web 3, AI, Mixed Reality, NFT e Metaverso, e utilizzando il Design Thinking e metodologie sperimentali.

L’Hackathon

La maratona coinvolgerà gli iscritti il 25, 26 e 27 ottobre nell’ambito della Convention “Shape the Present. Build the Future” di Var Group a Rimini: i giovani talenti, in 32 ore, dovranno realizzare un progetto ad alta priorità strategica per aziende nazionali e internazionali partner dell’evento.

I ragazzi saranno organizzati in gruppi e assegnati a un’azienda che avanzerà richieste specifiche a cui i giovani talenti saranno chiamati a trovare una soluzione. A partire dall’analisi del business case assegnato, i ragazzi avranno l’opportunità di dimostrare le loro abilità tecnologiche e sviluppare soluzioni innovative in risposta a sfide concrete con la possibilità che vengano effettivamente implementate in azienda.

Per partecipare basterà inoltrare la propria candidatura nella sezione dedicata all’iniziativa sul sito di Var Group specificando se si intende partecipare da soli o in gruppo. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre.

Per ulteriori informazioni, scrivere a hackathon@vargroup.it o visitare il sito web https://www.vargroup.it/hackathon/​