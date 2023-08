Paura in Pakistan: si rompe funivia, 6 bambini sospesi per ore nel vuoto

In Pakistan si rompe il cavo di una funivia: sospesi 6 bambini e 2 insegnanti che stavano andando a scuola. L’incidente è avvenuto ieri mattina e sono in corso le operazioni di salvataggio

Fiato sospeso in Pakistan per una cabina della funivia rimasta sospesa a quasi 300 metri d’altezza, su una valle in una zona montuosa. Dentro la cabina ci sono otto persone, due adulti e sei bambini.

L’incidente è avvenuto alle 7 di ieri mattina (in Italia erano le 4) vicino a Battagram, in una zona remota del Pakistan. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi della funivia si è spezzato e così la cabina è rimasta appesa ad un unico cavo. I sei bambini al momento dell’incidente stavano andando a scuola. I due adulti sarebbero i loro insegnanti. In questa zona montuosa i trasporti scarseggiano e l’utilizzo della funivia (abbastanza rudimentale) per andare a scuola è abituale.

Le operazioni di salvataggio sono in corso ma, a distanza di oltre 24 ore, la cabina è ancora appesa. Stando alle informazioni che si ritrovano sui social, l'elicottero militare impiegato per il soccorso è riuscito ad avvicinarsi alla cabina e per ora ha consegnato acqua, cibo e medicine ai bambini e agli insegnanti cabina. Le operazioni di soccorso non sono semplici perchè ci sarebbero anche forti raffiche di vento.