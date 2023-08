“L’amore reale” è il nuovo album di Paolo Cecchin

Nuova uscita discografica: fuori L’amore reale il terzo album del cantautore e chitarrista Paolo Cecchin. Dieci brani inediti e una cover in chiave rock

Su tutte le piattaforme streaming su etichetta Aida Music prodotto da Stefano Florio L’amore reale il terzo album del cantautore/chitarrista Paolo Cecchin.

Si tratta di un disco che spazia tra sonorità rock anni 70 ed il pop contemporaneo.

Tema portante e filo rosso dell’album è l’amore “reale” vissuto in tutte le sue sfaccettature specialmente in quelle di coppia.

La scrittura è verace, diretta ironica e ci conduce, variando di genere musicale, in un vortice di emozioni, dall’eterea ballad Nel silenzio, a spunti più rock e disillusi come Ascolta, all’alienato e cinematografico set se Il mio matrimonio, alla speranza di Libertà.

“La medicina “amore” è analizzata come in un foglietto illustrativo, non tralasciando, nulla, specie le controindicazioni. -Dichiara Cecchin- Sono raccontati gli effetti di ciò che ho vissuto sulla mia pelle, della mia esperienza, non risparmiando me stesso innanzi tutto”.

Traspare, all’interno del disco, sotto la superficie cinica una spasmodica ricerca dell’amore, di quello vero, dell’alba. Non a caso Alba è il titolo dell’evocativo brano che chiude il disco.

All’interno di questa raccolta anche la cover ri-arrangiata in chiave rock del brano Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli.

Questa la track list

L’amore reale

Aprile

Nessuno mi può giudicare

Il mio matrimonio

Ascolta

Nel silenzio

Mi ameresti

Perché ti amo

È possibile

Libertà

L’alba (Il profumo dei fiori che amavi)

Biografia

Paolo Cecchin: cantautore, chitarrista e bassista. Ha pubblicato due album Nel mio mondo e Quanto valgo? Entrati entrambi nelle prime posizioni della classifica MEI degli artisti indipendenti ed ha all’attivo centinaia di concerti in tutta Italia e all’estero.

Collabora come autore, produttore e strumentista con numerosi artisti indipendenti.

Dal 2015 suona il basso nella Piccola Orchestra popolare di Luca Bassanese con la quale ha calcato i pachi dei maggiori festival europei: Sziget festival in Ungheria, Paleo Festival a Nyon in Svizzera.

Dal vivo propone il suo spettacolo acustico one man band, nel quale si racconta e racconta la storia del rock (Beatles ai Pink Floyd, Battisti, Battiato, Nirvana, Police e molti altri.

L’amore reale è il suo terzo album di studio.

La copertina è stata creata dall’artista illustratrice Elodie Lebigre

https://www.elodielebigre.com/

Social Paolo Cecchin

www.facebook.com/paolocecchinofficial

www.instagram.com/pacepaolocecchi

www.youtube.com/PaoloCecchin

www.paolocecchin-officialsite.it