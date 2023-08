I Daushasha tornano con il nuovo singolo “Pertegan”

Su tutte le piattaforme digitali “Pertegan“, il nuovo singolo dei Daushasha, band e collettivo veneto che spazia dalle influenze balcaniche a quelle della pizzica salentina

E’ su tutte le piattaforme digitali “Pertegan“, il nuovo singolo dei Daushasha, band e collettivo veneto che spazia dalle influenze balcaniche a quelle della pizzica salentina. Questo nuovo pezzo, che si nutre di venature elettropop, è un nuovo capitolo in attesa di un disco in uscita in primavera.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/4kOxOrEqAWLhYCgZQ3v24k?si=P9CWDGo3RReqVICBRc1iZg

“Con Pertegan ci siamo divertiti a sperimentare vestendo di una produzione elettropop un brano nato come un tango folk. Abbiamo sviluppato il pezzo come una canzone d’amore con una vena ironica ispirata al cantautorato italiano anni ’60 che da sempre fa parte del nostro background musicale. Il nome del pezzo “Pertegan”, infatti, in dialetto veneto stretto significa topone di campagna, pantegana, e questo titolo ci è stato suggerito da una coppia di anziani che abbiamo incontrato per le calli di Venezia.

Ci raccontavano di essere innamorati da sempre, tutto molto romantico finché ad un certo punto lei scherzando gli ha detto “se tu avessi fatto quella cosa ti avrei buttato nel canale a nuotare con le pantegane”.

Ci ha fatto molto ridere il contrasto tra questo amore di una vita così poetico e l’immagine del marito che nuota con i “pertegani” nel canale. Da qui nasce quindi l’idea di “Pertegan”.

Ringraziamo Damiano Ferrari per il fondamentale aiuto nella produzione del pezzo.”