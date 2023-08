Ferrobonus: passi avanti per lo sblocco delle risorse

Via libera del Mef al testo definitivo sul Ferrobonus che consente di accelerare lo sblocco delle risorse per il periodo 2023-2026

“Il via libera del Mef al testo definitivo sul Ferrobonus consente di accelerare lo sblocco delle risorse per il periodo 2023-2026. La misura si rivolge a imprese e operatori del trasporto ferroviario combinato e aveva già avuto il parere del Consiglio di Stato.

Mit e Mef sono al lavoro, anche nel periodo ferragostano, per evitare che si possa perdere anche un solo euro. Nel mese di settembre sarà convocato un incontro con gli operatori del comparto per discutere sul merito delle necessità. Una conferma che arriva a poche ore dal via libera sul Marebonus, due strumenti fondamentali per sostenere il trasporto intermodale favorendo la decongestione della rete viaria”. Lo afferma in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.