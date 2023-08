Epilessia focale farmaco-resistente: il CBD è un valido alleato

Epilessia focale farmaco-resistente nell’adulto; con cannabidiolo (CBD) più libertà dalle crisi e migliore qualità di vita

In uno studio prospettico osservazionale pubblicato online su “Epilepsy & Behavior”, l’uso del cannabidiolo (CBD) come terapia adiuvante è risultato efficace, sicuro e associato a un significativo miglioramento della qualità della vita in pazienti adulti con epilessia focale resistente ai farmaci.

I miglioramenti in termini di qualità della vita non sono stati tutti attribuiti alla diminuzione della frequenza delle crisi, poiché alcuni autori hanno scoperto che potrebbe essere stato spiegato da un’elevata tolleranza.

Le indicazioni del farmaco

Il CBD, un farmaco antiepilettico (ASM) approvato per epilessie rare come la sindrome di Dravet, la sindrome di Lennox-Gastaut (LGS) e il complesso della sclerosi tuberosa (TSC), è stato valutato in una coorte di 44 adulti con epilessia focale resistente ai farmaci che hanno completato lo studio di 6 mesi.

In totale, l’86% (n = 38) del campione è stato considerato responder, inclusi 2 (5%) pazienti liberi da crisi, 14 (32%) che hanno avuto riduzioni delle crisi tra l’80% e il 99% e 22 (50%) che hanno avuto riduzioni tra il 50% e il 79%.

«I nostri risultati in termini di efficacia e libertà da crisi sono simili a quelli riportati da altri gruppi di ricerca in bambini e adolescenti» hanno scritto gli autori dello studio, guidati da Silvia Kochen, direttrice di ricerca e direttrice medica dell’Unità di Neuroscienze del Centro per l’epilessia presso l’Hospital El Cruce “Nestor Kirchner” dell’Università Nazionale Arturo Jauretche (UNAJ), a Florencio Varela (Argentina). «Secondo questi rapporti, il verificarsi di una percentuale libera da convulsioni è simile tra adulti e bambini».

Il dosaggio nei responder

I pazienti inclusi avevano tra i 18 ei 60 anni e non erano candidati per chirurgia dell’epilessia. Quelli con condizioni come LGS o encefalopatia epilettica, così come con stato epilettico, sono stati esclusi dallo studio. Il tempo medio di durata dell’epilessia è stato di 21 anni (DS, 14), con pazienti trattati in media 3 anni (DS, 0,8) con più ASM come trattamento adiuvante.

Tra i 5 pazienti considerati non responder, 1 individuo presentava un aumento della frequenza delle crisi anche fino a una dose di 500 mg/die. Il paziente presentava un’epilessia non lesionale, con zona epilettogena temporale destra definita mediante stereoelettroencefalografia, attualmente trattata con lamotrigina e acido valproico.

Tra responder e non responder, non ci sono state differenze significative in termini di: dose al basale e alla fine dello studio, numero di crisi al basale, tempo con epilessia, età, uso della stimolazione del nervo vago, chirurgia e lesione RM.

Tra i pazienti che hanno risposto, la dose finale di CBD è stata in media di 329 mg/die. Venti pazienti (53%) hanno completato lo studio con una dose di 250 mg/die di CBD, 12 pazienti (32%) con 375 mg/die e 6 pazienti (16%) con 500 mg/die.

Il profilo complessivo di efficacia e sicurezza

Eventi avversi (AE), tutti di natura lieve, sono stati riscontrati in 29 pazienti (66%). Di coloro che hanno riportato AE, il 60% era gastrointestinale. Da notare che 3 pazienti hanno presentato una grave diarrea che ha costretto all’interruzione del trattamento con CBD. Un altro 16% e il 14% dei pazienti hanno riportato, rispettivamente, sonnolenza e diminuzione dell’appetito.

Dopo 6 mesi di trattamento, i pazienti hanno dimostrato un miglioramento significativo della qualità della vita, come valutato attraverso il questionario QOLIE 10. In particolare, 31 pazienti (70,4%) sono migliorati, 10 pazienti (22,7%) sono peggiorati e 3 (6,8%) non hanno avuto cambiamenti. I miglioramenti sono risultati indipendenti dalla diminuzione o dal peggioramento della frequenza delle convulsioni.

Non ci sono state differenze significative tra l’efficacia del CBD e la sua relazione con il tipo di crisi, tranne che all’inizio dello studio, con 23 pazienti (52%) che hanno presentato crisi focali che si sono evolute in bilaterali. Dopo 6 mesi di trattamento con CBD, 13 pazienti (29%) hanno smesso di avere crisi focali evolute in bilaterali.

Fonte:

Kochen S, Villanueva M, Bayarres L, et al. Cannabidiol as an adjuvant treatment in adults with drug-resistant focal epilepsy. Epilepsy Behav. 2023 May 15. doi: 10.1016/j.yebeh.2023.109210. [Epub ahead of print] leggi