Ennio Salomone in radio con “Da questa parte del cosmo”

Disponibile in rotazione radiofonica “DA QUESTA PARTE DEL COSMO” (LaPOP), il nuovo singolo di Ennio Salomone, già online sulle piattaforme digitali

Il brano “Da questa parte del cosmo” racconta di come a volte tendiamo a ricordare il passato come fosse una vita a sé stante, qualcosa di finito, appartenente a un mondo ormai lontanissimo nello spazio e nel tempo. I luoghi del passato ci sembrano polverosi e arrugginiti, distanti dal nostro presente. Eppure, a volte, come fosse un fulmine a ciel sereno, il passato si palesa, mettendoci davanti tutte quelle paure mai superate e costringendoci a fare i conti con noi stessi. La canzone è un gioco di immaginazione, un tentativo di ricongiungere mondi paralleli, quello che è stato e quello che è ancora. Perché come diceva Gibran: “Spesso ci indebitiamo con il futuro per pagare i debiti col passato”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone è nata fondamentalmente dall’esigenza di fare i conti con il proprio passato e il proprio vissuto. Spesso tendiamo ad usare una sorta di filtro per ricordare i momenti trascorsi, lasciamo cadere nella sfera dolce dei ricordi tutto ciò che di bello è stato, dimenticando talvolta l’altra faccia della medaglia. Questa canzone è un inno a quello che abbiamo dimenticato, a quello che abbiamo voluto cancellare. Una dedica paranoica ai fantasmi del passato”.

Biografia

Classe 1987, Ennio Salomone è un cantautore, autore e musicista siciliano. Negli anni ha vinto svariati festival di musica indipendente e d’autore e ha collaborato e cantato in diversi dischi, tra cui l’ultimo di Oliviero Malaspina (già autore per Gualazzi, Cristiano De André e ultimo collaboratore di Fabrizio De André). Nel 2015 si trasferisce a Roma, dove inizia un’intensa attività concertistica. Apre i concerti a Francesco Tricarico e si esibisce in giro per la penisola. Nel 2017 esce il suo primo disco “Se passeggio faccio prima” prodotto da Stefano Borzi (Gazzè, Tiromancino, Scanu) per Stemma Records, di cui fanno parte i singoli “35 minuti di bacio” e “Ludovica”. È autore di svariate canzoni, tra cui “Magnifico”, “Due universi” e “Coriandoli” interpretate da Federica D’Andrea. Dal 2020 si trasferisce a Milano, dove registra e pubblica i singoli “Fastidio”, “Come un disco rotto” e “Io non ti ho detto niente”.

“Da questa parte del cosmo” è il nuovo singolo.