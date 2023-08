Birrificio Krombacher lancia la campagna social “Taste Hunters”

Krombacher, birrificio tedesco a conduzione familiare fondato nel 1803, lancia la campagna social “Taste Hunters by Krombacher” sul proprio canale Instagram

Naturalezza: l’essenza di Krombacher, birrificio tedesco a conduzione familiare fondato nel 1803, si concretizza nella nuova campagna digital – lanciata sui propri canali social e sulla landing page creata per l’occasione – dal titolo “Taste Hunters by Krombacher”.

Chi sono i Taste Hunter per il birrificio tedesco? Esploratori di gusto, emozioni e sensazioni, desiderosi di sfamare la propria curiosità con menu densi di combinazioni inaspettate, tanto da sperimentare ogni giorno nuovi ristoranti, persone e culture. Se da un lato la città rappresenta una commistione di stimoli per i Taste Hunter, dall’altro la natura è in grado di creare un legame con l’essenziale. Per riconnettersi alla purezza è sufficiente il gusto di Krombacher: una birra naturale che, al solo assaggio, riesce a trasportare con la mente verso paesaggi sconfinati grazie alla sua genuinità custodita nella bottiglia.

La ricerca del “gusto naturale” è l’anima della campagna di Krombacher: un viaggio attraverso il Bel Paese che vede protagonisti i locali, dalle pizzerie ai ristoranti ai pub, vere eccellenze che raccontano le proprie storie e passioni. L’attività si divide in tre macroaree, con l’intento finale di far scoprire agli amanti della birra il gusto e la purezza unici di Krombacher.

Tasted by Krombacher, un’avventura alla ricerca dei migliori locali in tutta Italia, si sposta in diverse regioni con la pubblicazione, ogni mese, di cinque diverse esperienze attraverso format coinvolgenti sui canali social.

Nel Talenti Naturali Tour vengono scoperti chef e proprietari di locali che si uniscono a Krombacher diventando dei veri “Talenti Naturali”. Ogni mese tre di loro, provenienti da diverse parti d’Italia, condividono con gli utenti i migliori abbinamenti cibo-birra, suggerendo le proprie idee culinarie.

La Caccia al Gusto Naturale, invece, prevede la pubblicazione di contenuti speciali ogni trenta giorni. Si tratta di video a tema cooking show in stile intervista, in cui i locali più rappresentativi del territorio hanno l’opportunità di raccontare cosa significa per loro la ricerca del “gusto naturale” e perché hanno scelto Krombacher come birra. La massima espressione di questa collaborazione tra ristoranti e birrificio culmina con una creazione culinaria disponibile in ogni location.

A partire dalla Lombardia e dalla Toscana durante l’estate, il tour di Krombacher attraverso lo Stivale proseguirà nei mesi a venire coinvolgendo una selezione di attività trasversali e i migliori chef, publican e pizzaioli d’Italia.

Si parte dal Nord, in Lombardia con otto locali, tra cui Lipen – Pizzeria e Ristorante (Triuggio, Monza-Brianza), La Taverna di Rugantino (Lurago d’Erba, Como) e Denis pizza di montagna (Milano), pizzeria Tre Spicchi Gambero Rosso.

Denis Lovatel, che di quest’ultima è il proprietario, è finito nel radar di Krombacher per la sua filosofia green che si concretizza in un’idea di pizza in grado di coniugare sostenibilità e rispetto del territorio, come quella a base tradizionale, con pomodoro, fiordilatte, tarassaco e salsiccia abbrustolita, presentata in occasione del Talenti Naturali Tour.

In Toscana i Talenti Naturali individuati dal birrificio tedesco si trovano in tutta la regione, da Follonica a Prato, fino ad arrivare a Firenze. Tra gli 8 selezionati: The Green Store Pub “La Guerrina”, Pizzeria Orto del Cigno e Il Vecchio e il Mare di Pasquale Naccari e Mario Cipriano, famoso ristorante di pesce e pizzeria Tre Spicchi Gambero Rosso.

Quest’ultimo per Talenti Naturali Tour propone una pizza iconica che riprende i sapori della Campania, dal fiordilatte di Napoli al pomodorino giallo del Vesuvio, aggiungendovi un tocco toscano con il prosciutto grigio del Casentino – presidio Slow Food stagionato per oltre 24 mesi – che valorizza ancora di più l’abbinamento con la Krombacher Pils. In questo locale le eccelse materie prime vanno ad arricchire la base della pizza proposta, leggermente più asciutta e croccante perché cotta per soli 90 secondi nel forno a legna e presentata in diversi impasti.