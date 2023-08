Biogen acquisisce Reata Pharmaceuticals per 7,3 miliardi

Biogen acquisisce Reata Pharmaceuticals che ha ottenuto l’approvazione della FDA per Skyclarys, primo e unico trattamento per l’atassia di Friedreich negli Stati Uniti

Biogen ha accettato di acquisire Reata Pharmaceuticals per 7,3 miliardi di dollari. A febbraio, Reata ha ottenuto l’approvazione della FDA per Skyclarys (omaveloxolone), il primo e unico trattamento per l’atassia di Friedreich negli Stati Uniti. Nell’Unione Europea, la revisione normativa del farmaco è ancora in corso.

L’azienda biotecnologica di Cambridge, Massachusetts, pagherà 172,50 dollari per azione Reata, un premio di circa il 59% rispetto al prezzo di chiusura del titolo giovedì. Biogen prevede di finanziare l’operazione con la liquidità disponibile e con un debito aggiuntivo.

L’atassia di Friedreich è una malattia degenerativa progressiva del sistema nervoso; dipende dalla degenerazione del midollo spinale e del cervelletto (il centro di controllo del movimento) e provoca atassia, cioè mancanza di coordinazione dei movimenti. Compare in genere durante l’infanzia o l’adolescenza, ma talvolta anche in età adulta.

Il lancio commerciale di Skyclarys nel mercato statunitense è in corso, dopo che in precedenza era stato ritardato di alcuni mesi a causa di un problema di produzione. Gli analisti prevedono un lancio rapido del prodotto e un picco di vendite compreso tra 650 milioni di dollari e 1,5 miliardi di dollari, che potrebbero rendere Skyclarys l’indispensabile spinta ai ricavi a breve termine che gli investitori di Biogen stavano cercando.

Commentando l’acquisizione, l’amministratore delegato di Biogen Christopher Viehbacher ha dichiarato che “grazie alla vasta esperienza nello sviluppo di prodotti per malattie rare e nella commercializzazione globale, riteniamo che Biogen abbia le basi per accelerare la distribuzione di Skyclarys ai pazienti di tutto il mondo”.

Viehbacher ha aggiunto che l’acquisizione di Reata è “un’opportunità unica per Biogen di rafforzare la nostra traiettoria di crescita a breve termine” e ha descritto Skylarys come “un eccellente complemento al nostro portafoglio globale di trattamenti per le malattie neuromuscolari e rare”. Skylarys è un trattamento orale una volta al giorno per l’atassia di Friedrreich, con una stima di circa 5000 pazienti diagnosticati negli Stati Uniti.

Nonostante l’alto prezzo pagato, gli analisti di Wall Street vedono l’opportunità di mercato. “Anche se non si tratta di un affare, pensiamo che questa sia una buona mossa per Biogen per un asset sinergico che ha un alto valore di base”, ha scritto Paul Matteis, analista di Stifel, in una nota ai clienti.

Nell’annunciare l’accordo, Biogen ha sottolineato il suo passato successo con il farmaco per malattie rare Spinraza, che tratta l’atrofia muscolare spinale e che l’anno scorso ha fruttato all’azienda 1,8 miliardi di dollari. Biogen ha inoltre recentemente ottenuto l’approvazione di Qalsody, un trattamento per una forma ereditaria di sclerosi laterale amiotrofica, o SLA.

Tuttavia, poiché i ricavi dei prodotti più consolidati continuano a diminuire a causa dell’arrivo dei generici, all’inizio di questa settimana Biogen ha annunciato ulteriori misure di riduzione dei costi, che comprenderanno una riduzione dell’organico di circa 1.000 persone.

L’azienda spera di incrementare i ricavi grazie al trattamento per il morbo di Alzheimer Leqembi, in partnership con Eisai, ed è in attesa dell’approvazione della Fda per zuranolone, una terapia contro la depressione, in partnership con Sage Therapeutics, la cui decisione è attesa per l’inizio del prossimo mese.

Reata ha una serie di programmi di ricerca oltre a Skyclarys.Tuttavia, sono tutti in fase iniziale e Viehbacher ha osservato che Biogen non ha dato loro molto valore nella definizione del prezzo dell’accordo.Tuttavia, ha affermato che alcune delle tecnologie di Reata potrebbero essere “molto adatte” a malattie come l’Alzheimer e la SLA.”Penso che Reata sia potenzialmente molto di più di una semplice società di Skyclarys”. Biogen prevede che l’acquisizione comporterà una diluizione degli utili quest’anno, ma poi un’aggiunta significativa a partire dal 2025.

Viehbacher ha già fatto intendere che Biogen sta cercando ulteriri opportunità di business.