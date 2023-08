“Be Real” è il nuovo singolo di Glauco

Glauco si espone con un rap a due facce: “Be Real” è il nuovo singolo disponibile in rotazione radiofonica e in streaming

Fuori in digitale “Be Real” (https://orcd.co/bereal), il nuovo singolo di Glauco, rapper classe 1998. Distribuito da Stage One, il brano è prodotto da Faffa ed è diviso in due parti: la prima in cui sente il background da freestyler di Glauco, con una scrittura che si evolve tra giochi di parole e citazioni, la seconda più intima, in cui il giovane artista sembra confidarsi con un amico.

Glauco e Faffa collaborano con costanza da un anno e mezzo e hanno raggiunto una forte sintonia artistica anche perché sono proprio diventati amici. Questo rapporto, che va oltre l’aspetto professionale, è una delle chiavi per l’ideazione di “Be Real”: l’intento di partenza era quello di fare un brano rap dritto, senza ritornelli ma poi, lavorandoci, in studio è nata l’idea di un beat che, a un certo punto, cambia completamente atmosfera, per rendere al meglio l’idea di come si viene percepiti all’esterno e di come si è fatti interiormente.

L’altro presupposto fondamentale che ha dato vita al brano lo spiega Glauco: “Soprattutto dalla seconda parte di Be Real si capisce che finalmente mi sento pronto per mettermi totalmente in gioco, per esporre fino in fondo quello che provo, per raccontare il mio vissuto, chi sono, come e con chi sono cresciuto“.

Glauco, dopo anni passati a fare freestyle, ha cominciato a trasformare le sue barre in canzoni per raccontare il mondo della Bassa padana, che conosce molto bene visto che è nato in provincia di Cremona e vive tra Parma e la provincia di Mantova. Con questa zona ha sviluppato un rapporto di amore e odio: amore per i valori di unione e fratellanza che sussistono anche tra generazioni diverse, odio per la sensazione di avere meno opportunità rispetto a chi vive in medie o grandi città. “Be Real” arriva dopo la pubblicazione, nel 2022, di “Spine” e “Occhi rossi”, sempre prodotti da Faffa.

