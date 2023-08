Per Alessandra Dorigo nuovo incarico in Astrazeneca Italia

Alessandra Dorigo è la nuova Head of Oncology di AstraZeneca Italia, filiale locale dell’azienda biofarmaceutica globale

Alessandra Dorigo è la nuova Head of Oncology di AstraZeneca Italia, filiale locale dell’azienda biofarmaceutica globale. Dopo la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Università di Milano, Alessandra Dorigo inizia a lavorare prima in Johnson & Johnson e poi in Pharmacia & Upjohn. Nel 2001 entra in Novartis dove vi rimarrà per due decenni occupandosi di onco-ematologia, malattie rare e neuroscienze. Negli ultimi due anni è stata General Manager di Adacap UK, Ireland, Nordics and Baltics operando da Londra. Capacità di organizzazione, valorizzazione dei talenti, ideazione e pianificazione di strategie appropriate e abilità nella comunicazione sono le sue principali qualità manageriali.

“Sono onorata di guidare l’oncologia in AstraZeneca: l’azienda sta dimostrando di essere leader in Italia nella ricerca clinica in campo oncologico con l’intento di migliorare le possibilità di sopravvivenza e di qualità della vita per chi riceve una diagnosi di tumore – afferma Dorigo, che continua: “Sono entusiasta di far parte di AstraZeneca perché è azienda leader in Italia in Ricerca, Innovazione, attenzione alle persone e alla sostenibilità e con la grande ambizione di eliminare il cancro come causa di morte. Voglio dare il mio personale contributo per accelerare l’accesso alle terapie innovative onco ematologiche che abbiamo nel nostro portfolio, in un’organizzazione nella quale c’è una forte attenzione a tutti gli stakeholder: le associazioni pazienti, la comunità scientifica e le istituzioni. Insieme possiamo fare la differenza per avere una società più sana e con una migliore qualità di vita per tutti”.

AstraZeneca in oncologia è impegnata nel trattamento di 11 patologie onco-ematologiche ed è leader a livello nazionale nella ricerca clinica per i tumori al polmone, ovarico e della mammella. Con 104 studi attivi collabora con i più autorevoli centri di ricerca in Italia per identificare e sviluppare soluzioni terapeutiche sempre più mirate ed efficaci per rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni clinici dei pazienti. “Il nostro impegno nel contrasto alle neoplasie consiste nel ricercare in modo costante l’innovazione terapeutica – conclude Alessandra Dorigo -. Vogliamo inoltre proseguire a sostenere iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione sul cancro che rimane un grande problema di salute pubblica”.