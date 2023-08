Online “Love & Tango”, il nuovo singolo dei Ma-Rea

È l’innovazione a segnare il ritorno sulla scena discografica, dopo 5 anni di fermo, dei Ma-Rea con il singolo “Love and Tango”, disponibile in streaming

È l’innovazione a segnare il ritorno sulla scena discografica, dopo 5 anni di fermo, dei Ma-Rea con il singolo “Love and Tango”, disponibile in streaming e in download su tutte le piattaforme digitali, per Barvin Edizioni Musicali.

Un’innovazione all’insegna della fusione, prima di tutto artistica, che si esplica con la nuova grafia del nome della band, non più Marea ma Ma-Rea, grazie ad un trattino tra la prima sillaba e il resto della parola per mettere maggiormente in evidenza l’unione perfetta tra due nomi come Massimo Tagliata e Andrea Dessì, e allo stesso tempo sonora, poiché l’incrocio tra la fisarmonica e il bandoneon ci regala un inedito strumento musicale, il fidharmoneon.

IL PROGETTO

Il nuovo progetto discografico dei Ma-Rea punta sulla magica fisarmonica di Massimo Tagliata. Una particolarità si cela dietro questa scelta: un nuovo tipo di fisarmonica che unisce il suono del bandoneon e della fisarmonica in un unico strumento, il fidharmoneon.

L’idea e la realizzazione del prototipo è dei fisarmonicisti Marco Fabbri e Massimo Tagliata che hanno creduto fortemente per anni in questo progetto fino a trovare in Maximiliano Ciucciomei della Maxim’s Group di Castelfidardo (patria della fisarmonica) la porta giusta da aprire per il lancio di questo strumento musicale ibrido e innovativo. La ditta in questione e il suo importante collaboratore ne hanno appoggiato la produzione e la distribuzione in Italia e nel mondo.

Una novità assoluta che ha guidato le scelte artistiche dei Ma-Rea, ovvero Massimo Tagliata e Andrea Dessì, segnandone il ritorno. Il suono del fidharmoneon, fortemente poetico ed evocativo, e il tango, genere musicale dal carattere sensuale e dal tono malinconico, sono il fulcro delle composizioni e degli arrangiamenti del nuovo lavoro discografico.

Nelle nuove tracce si è creata una nuova dinamica: Dessì (compositore riconosciuto a livello italiano nei più svariati ambiti musicali) ha lasciato che le sue musiche si aprissero alla profonda poetica di Tagliata (fisarmonicista di riferimento in Italia, affermato tanto nel jazz quanto nel pop). Libero di addentrarsi con evocazioni tango-jazz, il fidharmoneon ha conferito ricchezza e innovazione sonora ai brani, caratterizzandoli in modo indelebile.

Altra novità alla base dell’atteso ritorno dei Ma-Rea è la new entry alle percussioni di Dino Deghenghi, musicista istriano di grande energia, che colora i brani in modo espressivo e fantasioso con bellissime sonorità.

Il nuovo progetto dei Ma-Rea troverà destinazione in un intero omonimo album, previsto per novembre 2023.

A promuovere l’intero lavoro si unisce Vincenzo Barbalarga delle Edizioni Barvin, con cui i Ma-Rea hanno pubblicato, in co-edizione con Unione, il disco del 2012 “Blue Andalusia”. Un album di jazz mediterraneo “Blue Andalusia” che ha ospitato musicisti eccellenti, dallo statunitense Frank Marocco a Luciano Biondini, e che ha avuto un grande successo di critica e pubblico: i suoi brani sono presenti in numerose e importanti compilation di jazz italiano.

