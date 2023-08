Manovra, Giorgetti mette le mani avanti: “Complicata, non si può fare tutto”

“Siamo chiamati a stabilire delle priorità nella manovra, non si può fare tutto”, dice il ministro Giorgetti. Che prevede una legge di bilancio “complicata”

“Sarà una legge di bilancio complicata, tutte lo sono. Siamo chiamati a decidere delle priorità, non si potrà fare tutto, certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, ma dovremo anche usare le risorse a disposizione per promuovere la crescita”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento al meeting di Rimini.

“IL SISTEMA DELLE PENSIONI NON TIENE CON QUESTI NUMERI DI DENATALITÀ”

“Il tema della denatalità è fondamentale: non c’è nessuna riforma o misura previdenziale che tiene nel medio e lungo periodo con i numeri della natalità che vediamo oggi in questo Paese”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento al meeting di Rimini.

“SUL PNRR FARE IN FRETTA MA FARE BENE, OCCASIONE UNICA”

“La responsabilità del governo in questo senso è massima e l’impegno pure per quanto riguarda il Pnrr. Le risorse non possono essere sprecate e devono essere usate nel modo migliore possibile. Non c’è semplicemente il puntuale rispetto, il fare in fretta, ma il fare bene”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al meeting di Rimini. “Se fare in fretta significa fare male, è meglio fare bene ma valutare attentamente le situazioni, perché è un’occasione unica”, ha aggiunto il ministro come riferisce la Dire (www.dire.it).