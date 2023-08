In calo l’indice cinese dei trasporti settimanali dei container

L’indice cinese dei trasporti settimanali dei container per le esportazioni è diminuito, secondo quanto riportato da Xinhua, citando la Shanghai Shipping Exchange

L’indice cinese dei trasporti settimanali dei container per le esportazioni è diminuito, secondo quanto riportato da Xinhua, citando la Shanghai Shipping Exchange. L’indice medio del trasporto di container cinese (CCFI) è sceso dello 0,3 percento rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 863,37, secondo quanto riportato dallo scambio di navigazione. La sottosezione del servizio verso la Corea è diminuita del 7,1 percento rispetto alla settimana precedente. In controtendenza, la sottosezione per il servizio verso l’Europa ha registrato un aumento dello 0,3 percento rispetto alla settimana precedente.

Il CCFI tiene traccia delle tariffe spot e contrattuali dei container dai porti cinesi per 12 rotte di navigazione in tutto il mondo, basandosi su dati di 22 vettori internazionali. In sintesi, l’indice cinese dei trasporti dei container per le esportazioni è sceso leggermente nella settimana fino al 28 luglio 2023, con una diminuzione dello 0,3 percento rispetto alla settimana precedente. Mentre il servizio verso la Corea ha registrato una notevole diminuzione, il servizio verso l’Europa ha mostrato un modesto aumento. L’indice monitora le tariffe dei container dai porti cinesi per diverse rotte di navigazione internazionale