Giornata Internazionale del Sesso: ecco i migliori cibi afrodisiaci

Giornata Internazionale del Sesso, ecco gli alleati sotto alle lenzuola che non ti aspetti: la lista di 12 potenti cibi afrodisiaci per rendere le notti estive ancora più calde

Ostriche, cioccolato, tartufo. Alcuni cibi sono rinomati per il loro potere afrodisiaco e lo sono anche per il costo non alla portata del portafoglio di tutti. Ci sono però alcuni cibi, anche di uso quotidiano, che sotto le lenzuola non deluderanno.

Proprio per questo, DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping nei negozi fisici facendo risparmiare tempo e denaro, ha preparato in occasione della Giornata Internazionale del Sesso (lunedì 21 agosto), una selezione di alimenti e consigli per preparare il menù afrodisiaco perfetto: sorprendente, gustoso e conveniente.

Gli alleati

Asparagi, Spinaci, Pesche (vi ricorda qualcosa Call Me By Your Name?): ricchi di Vitamina E, tra le cui funzioni spicca la stimolazione della produzione di ormoni sessuali, in particolare negli uomini.

Questo è dovuto alla sua capacità di agire come antiossidante, proteggendo le cellule dall’ossidazione e contribuendo al corretto funzionamento degli organi coinvolti nella produzione degli ormoni.

Cannella, Ananas, Vino Rosso: questi alimenti contengono sostanze che favoriscono una dilatazione delle pareti vascolari. Questo processo facilita il flusso sanguigno comportando anche un aumento del desiderio sessuale e delle prestazioni.

Limone, Cipolla, Cavolo Riccio: alimenti ricchi di flavonoidi, un gruppo di composti chimici naturali di origine vegetale. Sono noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che possono offrire numerosi benefici per la salute e, nella tradizione popolare, stimolano il desiderio.

Mirtilli, Thè Verde, Arachidi: alimenti che contengono resveratrolo, un potente antiossidante naturale appartenente alla classe dei polifenoli. Grazie alla sua azione protettiva del sistema cardiovascolare è spesso, ma non sempre, associato ad aspetti afrodisiaci.

Per trovare questi e altri prodotti al miglior prezzo per comporre il proprio menù speciale è possibile consultare il link: https://www.doveconviene.it/

Il menù

Antipasto – Asparagi gratinati con salsa al limone: uno spettacolo di colori e gusto, gli asparagi gratinati con la salsa al limone regalano un’esplosione di freschezza e cremosità.

Primo – Risotto al cavolo riccio: un abbraccio di croccantezza, il risotto al cavolo riccio è un’esperienza unica di sapori e consistenze.

Secondo – Filetto di salmone alla griglia con salsa di vino rosso: un’elegante sinfonia di sapori marini e intensità, il filetto di salmone alla griglia con salsa di vino rosso è un capolavoro culinario che donerà un tocco romantico alla cena.

Contorno – Spinaci saltati in padella con arachidi tostate: gli spinaci vengono saltati in padella con arachidi tostate per un contorno saporito e croccante.

Dessert – Pesche al forno con cannella: un’ode alla semplicità e alla bontà della frutta, le pesche al forno con cannella conquistano il cuore di chi le gusta.

Bevanda – Thè verde freddo con ananas e mirtilli: una bevanda rinfrescante e vivace, il thè verde freddo con ananas e mirtilli delizierà il palatocon note fruttate e agrumate.