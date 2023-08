DOS Duo Onirico Sonoro: fuori il singolo “La Tempête”

“La Tempête” è la nuova gemma di DOS Duo Onirico Sonoro: il brano di “pop cameristico” in lingua francese della compositrice Annalisa De Feo è online

Disponibile nelle piattaforme digitali e in radio per Filibusta Records La Tempête, nuovo singolo di DOS Duo Onirico Sonoro, progetto di “pop cameristico” della compositrice e pianista di Latina Annalisa De Feo. Il brano è una vera e propria poesia in lingua francese caratterizzato dall’incidere di un pianoforte accompagnato da sperimentazioni elettroniche oniriche che fotografano il fenomeno della tempesta: sconvolgente, di forte impatto e che determina cambiamento. La Tempête apre con una tensione che va verso un ritmo incalzante ma silente, è un gioco di alternanza tra quiete e tempesta tra movimento e stasi; una duplicità con la quale l’essere umano è inevitabilmente portato a dover fare i conti, rispecchiandosi nel macrocosmo della Natura. È affascinante notare l’esistenza di una forte somiglianza tra le fasi di insorgenza di un temporale e quelle di una forte emozione, come potrebbe essere la rabbia o qualcosa che crea turbamento.

“È affascinante notare l’esistenza di una forte somiglianza tra le fasi di insorgenza di un temporale e quelle di una forte emozione, come potrebbe essere la rabbia o qualcosa che crea turbamento. E così come dopo un temporale l’ambiente è più bello: i colori sono più vivi, l’aria è più fresca e i profumi più intensi, così la gestione adeguata di una forte emozione potrebbe essere il giusto modo per trarre forza dalla nostra Tempesta” – Annalisa De Feo (DOS).