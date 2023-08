Dino DiMarino nominato nuovo CRO di Qualys

“La comprovata professionalità di DiMarino nella generazione di ricavi per le organizzazioni di sicurezza sarà di immenso valore in questa fase di crescita di Qualys – ha dichiarato Sumedh Thakar, Presidente e CEO di Qualys – DiMarino condivide la nostra passione per uno sviluppo del business guidato dai prodotti e la sua esperienza giocherà un ruolo fondamentale nel momento in cui espanderemo la nostra piattaforma cloud-native per affrontare una più ampia gamma di aree di sicurezza e conformità, consentendo ai clienti di consolidare il loro portafoglio di sicurezza e mitigare efficacemente il rischio informatico”.

DiMarino vanta oltre 20 anni di esperienza nella guida di team go-to-market all’interno di aziende di cybersecurity e information technology. Recentemente ha ricoperto il ruolo di CRO per Snyk, società leader nel settore della developer security, dove era responsabile di tutte le funzioni go-to-market rivolte ai clienti. Prima di Snyk, ha ricoperto varie posizioni in Mimecast, inclusa quella di CRO. All’inizio della sua carriera, ha ricoperto per oltre 12 anni ruoli di senior leadership in ambito go-to-market presso EMC e RSA Security. E’ laureato in economia aziendale presso la Wilfrid Laurier University di Waterloo, in Canada.

Qualys, Inc. – azienda pionieristica e leader di mercato nella fornitura di soluzioni innovative per IT, sicurezza e conformità basate sul cloud – ha annunciato la nomina di Dino DiMarino a Chief Revenue Officer (CRO). In questo ruolo, il manager avrà la responsabilità della guida commerciale e dei partner a livello globale, occupandosi di tutti gli aspetti relativi alle performance dei ricavi, concentrandosi sul creare valore sostenibile per i clienti e sui risultati di business.