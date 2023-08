Vaccinazioni: nuovo position paper sui programmi di immunizzazione

Vaccinazioni: arrivano le raccomandazioni europee per supportare i programmi di immunizzazione sviluppate dopo consultazioni individuali e di gruppo con i membri del gruppo SCIP

Durante il congresso mondiale di Sanità Pubblica che si è tenuto a Roma in contemporanea al congresso della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) sono stati presentati gli interessanti risultati del position paper “From Birth to Booster and Beyond: Optimizing pediatric immunization services” che è stato sviluppato a seguito di numerose consultazioni individuali e di gruppo con i membri del gruppo Strengthening the Childhood Immunization Pathway (SCIP- consultivo per il rafforzamento del percorso di immunizzazione infantile), un gruppo composto da opinion leader globali che hanno esperienza sia in prima linea che accademica.

Il comitato consultivo di esperti, supportato da Pfizer, ha lavorato sull’approccio olistico per sostenere le strategie di immunizzazione. Questo gruppo di esperti è composto da persone provenienti da diversi paesi e con svariate competenze, tra cui medicina clinica, immunologia, epidemiologia e psicologia comportamentale.

Le raccomandazioni politiche incluse nel documento affrontano le sfide nell’attuale panorama della vaccinazione e durante la presentazione ci sono stati numerosi inviti all’azione per sostenere l’attuazione delle raccomandazioni e per aiutare a migliorare l’adozione delle vaccinazioni pediatriche di routine.

Le raccomandazioni raccolte nel position paper sono state presentare al congresso dal dott. Alberto Tozzi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, che attualmente sta guidando un’unità di ricerca chiamata Unità di Medicina Predittiva e Preventiva.

Vaccinazione oggi, situazione critica

L’obiettivo principale è adottare un approccio olistico per supportare i programmi di immunizzazione, poiché l’immunizzazione è un processo che dura per tutta la vita e ci troviamo attualmente in una situazione critica.

“Abbiamo osservato una diminuzione significativa della fiducia nei vaccini, insieme a una tendenza al ribasso nei diversi programmi di immunizzazione” ha evidenzia Tozzi.

A livello europeo oggi meno persone credono nell’importanza dei vaccini, il dato odierno parla dell’82% di soggetti che hanno fiducia nella vaccinazione contro il 92% del 2020.

Eppure, dopo l’acqua potabile, le vaccinazioni rimangono l’intervento di sanità pubblica più efficace al mondo, prevenendo oltre 50 milioni di morti a livello globale solo nel 21° secolo.

L’immunizzazione di routine rimane un importante strumento per affrontare la “pandemia nascosta”: la resistenza antimicrobica. Le lacune nella copertura vaccinale possono portare alla ricomparsa di “vecchie” malattie, come il morbillo e la poliomielite. Un importante esempio riguarda il vaccino contro il morbillo; in 12 paesi europei sono stati registrati i livelli minimi di vaccinazione contro questo virus degli ultimi 30 anni.

Pertanto, bisogna affrontare questa situazione e comprendere come intervenire.

Intervenire con un approccio multimodale

“Non esiste una soluzione unica per risolvere tutti questi problemi, ma la soluzione potrebbe essere evidente, anche se difficilmente raggiungibile. Se analizziamo i fattori che contribuiscono a questa situazione critica, ci rendiamo conto che ci sono diverse circostanze che la influenzano” spiega Tozzi.

“Viviamo anche in un’epoca di luna di miele, in cui eravamo entusiasti dei programmi di immunizzazione iniziali, poiché le malattie infettive sembravano scomparse. Tuttavia, abbiamo presto scoperto che le tendenze al ribasso avrebbero portato a gravi epidemie, e ora ci troviamo in questa tempesta perfetta” aggiunge Tozzi.

È importante affrontare queste sfide includendo tutte le informazioni e gli approcci disponibili, nonché sostenendo azioni politiche a livello globale.

Raccomandazioni incluse nel position paper

L’educazione riveste un ruolo fondamentale, non solo per le giovani generazioni, ma anche per coloro che hanno un contatto diretto con i pazienti. Serve insistere sulla formazione degli HCP: per comunicare in modo efficace l’importanza e la sicurezza della vaccinazione bisogna creare fiducia nei medici, nel loro operato formandoli per rispondere in modo efficiente alle domande dei pazienti.

La raccolta e l’analisi dei dati sono state sfide affrontate da molti anni. Abbiamo bisogno di dati tempestivi, precisi e completi per condurre analisi immediate e sviluppare strategie informative.

È necessario eseguire anche un grosso lavoro di data management su dati e sorveglianza degli stessi con sistemi ottimizzati per consentire agli operatori sanitari di identificare i pazienti e registrare le vaccinazioni. A questo si aggiunge un processo di promemoria e richiamo per garantire che le famiglie non restino indietro con le vaccinazioni.

La comunicazione è un aspetto cruciale che deve essere migliorato, poiché attualmente c’è una mancanza di scambio di informazioni. È fondamentale diffondere le conoscenze necessarie non solo tra gli operatori sanitari, ma anche tra il pubblico in generale, poiché la conoscenza riduce la paura.

La comunicazione medico-paziente rimane essenziale al fine di evitare che i pazienti facciano riferimento a fonti di informazione sui vaccini meno credibili, inoltre il rapporto tra pediatri e genitori crea fiducia e rafforza l’importanza della vaccinazione.

A livello amministrativo bisogna lavorare per migliorare e aumentare l’accesso dei pazienti agli appuntamenti per le vaccinazioni, in termini di ubicazione, tempi, capacità e amministrazione. Alcune strategie, come promemoria e richiami, sono state efficaci ma non utilizzate a sufficienza. Pertanto, è necessario intensificare il dialogo diretto con gli operatori sanitari, che spesso ricevono informazioni o istruzioni sul campo senza coinvolgimento attivo. È essenziale aumentare il livello di conversazione anche con i responsabili politici e decisionali. Tuttavia, sappiamo che la fiducia nei vaccini non può essere ripristinata solo fornendo informazioni.

È un problema complesso e richiede strategie specifiche per affrontare l’opposizione ai vaccini, che spesso è impermeabile a informazioni contrarie. Pertanto, dobbiamo sviluppare approcci mirati che richiedano un’azione politica di alto livello.

“Vorrei sottolineare che l’accessibilità ai programmi di immunizzazione è un obiettivo prioritario che richiede sforzi continui. Attualmente, ci sono ancora ostacoli all’accesso che dovremmo affrontare. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario considerare attentamente i fattori che influenzano il successo delle iniziative di immunizzazione. È relativamente facile esaminare questi fattori una volta che comprendiamo l’importanza di elementi come lo scambio di informazioni, la formazione, l’implementazione di strategie di sorveglianza come promemoria e richiami, la comunicazione e l’accessibilità” sottolinea Tozzi.

Tali elementi devono essere sostenuti per poter avanzare verso azioni politiche concrete di alto livello che devono tradursi in politiche e programmi efficaci per sostenere queste iniziative. Ciò richiede l’impegno degli organi politici e un aumento dei finanziamenti, poiché le risorse sono essenziali per il successo dei programmi di immunizzazione.

“Dobbiamo anche assicurarci che le risorse vengano allocate in modo appropriato e tempestivo, il che richiede una gestione oculata delle risorse” conclude Tozzi.

Le raccomandazioni elaborate forniscono un approccio solido per migliorare la capacità dei sistemi di immunizzazione per consentire l’accesso alle vaccinazioni di routine:

Inoltre, è importante superare l’autocompiacimento e la stanchezza associati alla pandemia. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, poiché la fiducia nei vaccini è un problema critico da affrontare. Dobbiamo utilizzare strumenti come i social media per affrontare efficacemente questa sfida.

Il position paper verrà pubblicato sull’European Journal of Public Health e fornirà una checklist di valutazione per adattare le iniziative e le strategie alle diverse impostazioni.

In conclusione, per supportare il percorso di immunizzazione dei pazienti, è fondamentale adottare un approccio olistico. Bisogna sostenere iniziative volte a rafforzare la fiducia nei vaccini ed è urgente migliorare il budget, aumentare i finanziamenti per questi programmi al fine di raggiungere una copertura più ampia possibile, senza distrazioni da altre attività.

