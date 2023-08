Previsioni meteo 20 agosto 2023: verso il picco del caldo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 20 agosto 2023: caldo afoso su gran parte delle regioni italiane con l’anticiclone africano che non molla

Condizioni meteo senza variazioni di rilievo sull’Italia in questo weekend che continua ad essere contraddistinto dal caldo africano. Con l’anticiclone che staziona sulla nostra Penisola, anche quella di oggi sarà una giornata all’insegna della prevalente stabilità sull’Italia, ad eccezione di temporali di calore su arco alpino e zone interne del Centro. Temperature in ulteriore aumento, con picchi fino a +40°C. Nella giornata di oggi e anche domani le città da bollino rosso saranno numerose come si evince dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Anche nei prossimi giorni non sono previste variazioni di rilievo. Trova conferme invece un calo termico e il ritorno del maltempo a partire dal Centro-Nord nella seconda parte della prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 20 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi, soleggiato sui restanti settori. In serata torna la stabilità su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con sole prevalente e locali addensamenti in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

