PABA in coppia con Nesli, torna con “Bruciami”

Dopo The Voice e Sanremo in coppia con Nesli, PABA torna con “Bruciami”: la canzone è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming

“Bruciami” è il singolo che dà il via al nuovo progetto artistico di Alice Paba, ora semplicemente PABA. Dopo un lungo periodo lontano dalla discografia ufficiale, la cantante di Tolfa, già vincitrice di The Voice nel 2016 e con una partecipazione a Sanremo in coppia con Nesli l’anno successivo, torna con un’elegante canzone pop dalle venature soul.

Scritta con maestria da Federico Secondomè e Laurino “Bruciami” è un brano avvolgente e coinvolgente che cattura l’essenza del desiderio ardente e dell’attrazione magnetica. PABA canta di un’anima ribelle che cerca di sfuggire dalla monotonia del quotidiano attraverso un’intimità condivisa che va oltre la semplice gratificazione fisica.

«Bruciami è un inno all’autenticità e alla ricerca dell’amore senza remore. Pronti a bruciare con me?»

Alice Paba è una cantautrice ed interprete nata nel 1997 a Tolfa, in provincia di Roma.

Nel 2015, appena diciottenne, ha partecipato al talent show “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2016, Alice ha deciso di partecipare nuovamente ad un talent: la quarta edizione di “The Voice of Italy”, arrivando prima classificata. Il 23 maggio dello stesso anno, durante la finale del programma, ha presentato il suo primo inedito “Parlerò d’amore”, scritto per lei da Dolcenera, Ermal Meta e Antonio Di Martino.

Il 12 dicembre 2016 è stata annunciata da Carlo Conti alla 67ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Big in coppia con Nesli con il brano “Do retta a te”. Il singolo sanremese, pubblicato il 9 febbraio 2017, ha anticipato l’album di esordio di Alice: “Se fossi un angelo” (Universal Music Italia). Il disco, composto da nove brani, tre dei quali scritti dalla stessa Paba, ha raggiunto la trentanovesima posizione della Classifica FIMI Album.