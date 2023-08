Lady Giorgia: ecco gli orologi dell’estate 2023

L’orologio è il must have per un look da spiaggia da vera star: Lady Giorgia consiglia 6 orologi iconici con cui impreziosire i look estivi durante le nostre vacanze

Quest’anno l’orologio è il must have per un look da spiaggia da vera star. Naturalmente, importantissimo che sia subacqueo o impermeabile per nuotare in sicurezza ma con stile, senza rinunciare al tuo lato cool nemmeno in vacanza.

A consigliarti 6 orologi iconici con cui impreziosire i look estivi durante le nostre vacanze o da indossare durante gli aperitivi serali per chi resta in città, é la rinomata Lady del lusso Giorgia Mondani!

Una selezione di modelli di indiscutibile valore che si prestano, ovviamente, anche alla vita di tutti i giorni in città e che restano immutati nel tempo.

“Per tutti gli amanti dei Rolex e della classicità, immancabile è il Daytona in acciaio con ghiera in ceramica ref 116500LN” – afferma Lady Giorgia – Un pezzo decisamente iconico, perfetto per chi fa dell’eleganza il suo tratto distintivo, da indossare anche con look serali casual chic. Indossare un Rolex Daytona è certamente sempre un piacere. La sensazione è quella di potersi portare in giro un segnatempo che ha fatto la storia della Maison e non solo.”

“Agli appassionati dei colori, consiglio il Tag Heuer Carrera con quadrante rosa, anzi, rosa Barbie!

L’orologio infatti è stato indossato anche da Ryan Gosling in occasione del Canadian Press Day dell’omonimo film. Si tratta di una nuova versione del Carrera Date annunciata in occasione della fiera Watches & Wonders, ed è un esempio dei quadranti dai colori vivaci che hanno fatto tendenza negli ultimi anni, che includono il Carrera rosa di Gosling e uno realizzato con quadranti blu reale e verde menta. “ prosegue.

“Un altro pezzo fresco e divertente è il nuovo orologio della collezione Propilot in collaborazione con Disney per celebrare il kermit Day: l’Oris Propilot Kermit Ed. con un quadrante color pistacchio fluo. Con questa edizione grazie al famoso personaggio disneyano dei Muppet Kermit la rana, Oris ci regala un pò di svago e di felicità facendo apparire Kermit nel datario il primo giorno del mese.” dichiara sorridendo Lady Giorgia.

Arriviamo poi ai modelli più sportivi: Giorgia Mondani sceglie il celebre Rolex Submariner ref. 116610LV, anche detto Hulk: Il supereroe di Rolex uscito di produzione ed entrato nella leggenda. Sempre per gli appassionati dell’orologio sportivo, Lady Giorgia consiglia un altro meraviglioso segnatempo: il Gerald Charles GC Sport Clay, pensato proprio per i tennisti. L’idea è quella di celebrare il tennis idealizzando sul quadrante la base dei campi in terra battuta ed erba, ideale per chi ama vivere vacanze all’insegna dello sport.

“Per chiudere in bellezza, mi rivolgo a tutti coloro che amano brillare anche by night: “Non posso che consigliarvi orologi da polso con diamanti, che catalizzano l’attenzione e decisamente glamour. Come resistere ad un Audemars Piguet Royal Oak ref.14544BC con pavè di diamanti?”

Non ci resta che seguire i consigli della Dama del Lusso Giorgia Mondani, che vede in cima alle tendenze di stagione segnatempo colorati, dall’approccio pop e i decori vivaci, ma anche classici cinturini in acciaio o pelle e i dettagli di diamanti per chi adora lo stile luxury.