Joe Bastianich online con “Silverado” feat. La Terza Classe

Silverado, composto da 7 brani, è il nuovo EP di Joe Bastianich feat. La Terza Classe, online su tutte le piattaforme streaming

Silverado è il nuovo EP di Joe Bastianich feat. La Terza Classe, online su tutte le piattaforme streaming. Composto da sette brani, tre inediti e quattro cover che tratteggiano l’approccio caleidoscopico dell’artista alla musica, sempre alla scoperta di nuove possibilità. Folk, blues e bluegrass, parte integrante delle radici di Bastianich e del suo repertorio artistico, incontrano sonorità contemporanee. Un’inedita composizione di generi musicali che si fondono e materializzano in un progetto discografico fresco, attuale, dal respiro internazionale.

“Silverado è l’orizzonte, un’avventura non ancora vissuta e scoperta. Per me rappresenta il viaggio verso l’ignoto, quello che ci aspetta, quella frenesia che ci prende quando siamo consapevoli che il viaggio è più importante della destinazione.” – racconta Bastianich – “In questo disco vi porto in viaggio con me, nell’America più vera in cui ogni luogo, ogni terra attraversata, ha una sua vibe e un proprio sound.”

“Silverado per noi e Joe rappresenta un nuovo viaggio, un nuovo feeling con la musica che amiamo, che scriviamo e che abbiamo sempre portato in giro per il mondo. Stavolta abbiamo voluto infondere di novità e di attualità quello che è il nostro sound caratteristico” – dichiara La Terza Classe.

Joe Bastianich omaggia il DJ Avicii, proponendo all’interno del suo EP la cover del brano mainstream pubblicato nel 2015, “Waiting for Love” che racconta il concetto dell’amore come salvifico e indispensabile. Joe Bastianich rivisita il sound electro-dance del brano originale, donandogli un’estetica tipicamente bluegrass che richiama le atmosfere e l’immaginario della musica country statunitense. La voce calda e profonda di Bastianich, si unisce in modo travolgente alle sperimentazioni sonore.

Ascolta Ora “SILVERADO” di Joe Bastianich feat. La Terza Classe

Guarda il Videoclip di “Waiting for Love”

Tracklist:

Brani Inediti

Chasing song

Till it’s gone

Goodnight New Orleans

Cover

Staying alive – Bee Gees

Waiting for love – Avicii

Relax – Frankie Goes to Hollywood

Nose on the grindstone – Tyler Childers