“Solo io e te” è il nuovo singolo dei Black Mood 808

Disponibile in rotazione radiofonica “Solo io e te” feat. Michel, il nuovo singolo dei Black Mood 808: il brano fuori anche in digitale

Dopo l’ultimo singolo “Affare”, il gruppo salentino torna con un nuovo brano che inaugura il periodo estivo, sia nella tematica che nella sonorità. Arricchito dalla collaborazione di Michel, “Solo io e te” racconta una dichiarazione nei confronti di una ragazza, che durante una festa in discoteca riesce a dare nell’occhio anche se in mezzo a tante persone. La sua bellezza attira l’attenzione di chi vorrebbe conquistarla per passare il resto della serata insieme a lei, facendo perdere d’importanza tutto ciò che potrebbe accadere intorno.

Spiegano gli artisti a proposito del brano: “Solo io e te” è una ventata d’aria fresca salentina, l’ideale per una calda giornata estiva. È un brano prodotto da Sirom e Francesco Chetta, cantato da Dreivor, Seventin e Michel. L’idea del pezzo è nata in una normale giornata in studio tra amici/collaboratori, quando in previsione dell’estate abbiamo voluto creare qualcosa che potesse risultare sia orecchiabile che ballabile. puntando appunto sul ritmo (strofe di Dreivor e Seventin). mischiato con una rappata più aggressive (strofa di Michel), in modo da avere un prodotto più completo e originale allo stesso tempo.”

Il visual video di “Solo io e te”, realizzato da Roby Manini, riprende la copertina del singolo: l’immagine di una ragazza in bikini, pronta per il mare e i party estivi. In sovrapposizione le onde, il fumo e i colori contrastanti del rosso e del blu, già utilizzati per il precedente singolo “Affare”, danno movimento e dinamicità al visual.