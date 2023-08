“Sogni d’oro” di Nanni Moretti su Rai Storia: la trama del film

Per il ciclo Cinema Italia in prima serata su Rai Storia i “Sogni d’oro” di Nanni Moretti: la trama del film Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia 1981

Malgrado il successo dei suoi primi due film, Michele Apicella, giovane regista romano, si sente incompreso e frustrato. I rapporti con il pubblico, la critica e i colleghi sono a dir poco problematici. Non vanno meglio le cose con gli amici, in famiglia o in amore, tant’è vero che i suoi sonni sono agitati e pieni di incubi.

Nel frattempo, prepara non senza difficoltà la sua “opera terza”, una pellicola sul fondatore della psicanalisi dal titolo “La mamma di Freud”. E’ “Sogni d’oro”, il terzo film di Nanni Moretti, Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia 1981, in onda sabato 19 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”, in occasione del settantesimo compleanno del regista. Nel cast Nanni Moretti, Laura Morante, Remo Remotti, Piera Degli Esposti, Alessandro Haber.