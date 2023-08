Pillon sta con il generale Vannacci: pronto a difenderlo gratis

L’ex senatore della Lega Pillon sostiene il Generale di Divisione Vannacci al centro delle polemiche per il suo libro ‘Il mondo al contrario’

L’ex senatore della Lega Simone Pillon si schiera dalla parte del Generale di Divisione Roberto Vannacci, al centro delle polemiche per il suo libro ‘Il mondo al contrario’ nel quale esterna alcune sue convinzioni razziste, misogine, anti-ambientaliste e altro ancora. Pillon sarebbe addirittura disposto a fornire la sua consulenza legale in forma gratuita.

“Non so se condivido tutto il suo scritto ma so che la libertà di parola è garantita dalla Costituzione e vale anche per chi critica il pensiero #LGBT. So poi che i processi disciplinari non si fanno su Twitter. Ecco perché sarei onorato di difendere pro bono il gen. #Vannacci“, scrive su Twitter Pillon.

Quindi, commentando le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, in un altro ‘cinguettio’ Pillon aggiunge: “Apprezzo che un generale dei parà sappia distinguere un maschio da una femmina mentre trovo grave che #Crosetto esprima valutazioni disciplinari su Twitter, oltretutto su pressione della sinistra. Il gen. #Vannacci ha servito con onore la Patria per anni. Non va scaricato così”.

Crosetto aveva invitato a “Non utilizzate le farneticazioni personali di un Generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le Forze Armate. Il Generale Vannacci ha espresso opinioni che screditano l’Esercito, la Difesa e la Costituzione. Per questo sarà avviato dalla Difesa l’esame disciplinare previsto“, le sue parole sui social.