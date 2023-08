One Za’abeel: a Dubai il grattacielo è orizzontale

Concepito per fondere alla perfezione business e leisure, luxury e lifestyle, One Za’abeel è il nuovo complesso mixed-use di Ithra Dubai LLC e si estende su un’area di 530.000 mq. Situato nel cuore della città e nelle vicinanze dell’International Financial Centre, è firmato da Nikken Sekkei, prestigioso studio giapponese di architettura, ingegneria e pianificazione urbana.

Cuore pulsante del progetto, ospita bar e undici ristoranti esclusivi oltre a boutique, spazi benessere, una spettacolare piscina a sfioro e una terrazza panoramica. Tra hotel, spazi per uffici e residenze di lusso, le due torri – One Za’abeel Tower e One Za’abeel The Residences – alte rispettivamente 300 e i 235 metri per 68 piani la prima, e 58 la seconda, offrono molteplici servizi extralusso con l’obiettivo di attrarre un pubblico internazionale di alto profilo, oltre a proporre esperienze e comfort di ogni tipo.

In questo contesto d’eccellenza si inseriscono le superfici prodotte con materie prime naturali e tecnologicamente evolute di Fiandre Architectural Surfaces, brand in grado di supportare i committenti nell’espressione identitaria di progetti di tale portata, posizionandosi sempre più nella fascia alta del mercato.

In linea con l’obiettivo degli Emirati Arabi Uniti di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2050, One Za’abeel mira a offrire i più alti standard di sostenibilità, implementando i requisiti della certificazione Gold LEED in ogni aspetto progettuale e funzionale.

In questa visione di rispetto e tutela del patrimonio ambientale si inserisce la scelta di utilizzare le superfici di Fiandre ideate con lo stesso approccio: creare benessere attraverso i materiali. Le superfici in ceramica tecnica made-in-Italy dei brand Iris Ceramica Group, tra cui appunto Fiandre, hanno infatti ottenuto la Cradle to Cradle Certified® Silver, rilasciata da “The Cradle to Cradle Products Innovation Institute”, uno degli standard globali più ambiziosi per la progettazione e la realizzazione di prodotti circolari e sicuri.

One Za’abeel è un progetto visionario che spinge all’estremo i limiti del design e dell’ingegneria: è infatti costituito da due grattacieli frazionati da una passerella panoramica orizzontale – “The Link” – un cantilever lungo oltre 226 metri disposto a sbalzo a quasi 100 metri di altezza dal suolo e concepito “fuori” dalle torri sotto cui scorrono le carreggiate di un’autostrada.