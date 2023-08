Great Place to Work Italia: ecco le aziende più attente all’inclusione

Great Place to Work Italia, organizzazione leader nello studio e nell’analisi del clima aziendale, ha stilato la 2ᵃ edizione del ranking “Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion”, ovvero le migliori aziende italiane in cui i dipendenti, indipendentemente da caratteristiche personali, ruolo ricoperto e mansioni svolte, riconoscono di lavorare in un ambiente con un’eccellente cultura organizzativa.

“Una maggiore diversità nella popolazione aziendale favorisce innovazione e creatività”

dichiara Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia Leadership efficace, condivisione di valori significativi e solidi rapporti di fiducia instaurati dal management con tutti i dipendenti. Sono queste alcune delle caratteristiche principali in grado di migliorare la cultura aziendale in termini di diversity, equity & inclusion (DE&I), massimizzando così il potenziale umano con effetti diretti su sviluppo, innovazione e crescita finanziaria di un’organizzazione.

È quanto emerge dalla 2ᵃ edizione della classifica, stilata da Great Place to Work Italia, dei “Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion” ovvero le 20 migliori aziende italiane in grado di offrire ai collaboratori un’esperienza lavorativa capace di sviluppare al meglio il potenziale di ognuno, scelte dalle opinioni espresse da oltre 56mila persone di 131 imprese del Bel Paese con almeno 50 dipendenti. La ricerca completa è consultabile al seguente link: greatplacetowork-classifica-best-workplaces-for-diversity-equity-inclusion-2023.

Alla base del ranking c’è il DE&I Index, un indicatore che misura quanto l’ambiente di lavoro e la cultura aziendale vengano percepiti come corretti e inclusivi da parte dei dipendenti, riguardo aspetti specifici della employee experience quali equità di trattamento, accessibilità e coinvolgimento da parte dei manager, assenza di discriminazioni basate su caratteristiche personali quali età e genere, ambiente inclusivo e accogliente, sicurezza psicologica garantita dall’azienda e possibilità di bilanciare vita personale e lavoro.

Equità retributiva (+31%), riconoscimento di benefit particolari (+28%) e spinta nella ricerca dell’equilibrio tra lavoro e vita privata (+25%) sono i fattori chiave per ambienti di lavoro inclusivi. Per rafforzare la gestione della parità di genere all’interno delle organizzazioni Great Place to Work Italia e Fiabilis Consulting Group Italia Srl hanno siglato una partnership strategica.