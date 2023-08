Fabiola Marchet nelle librerie con “La tavola per l’aperitivo”

Disponibile un nuovo libro dell’esperta di stile e decorazioni Fabiola Marchet: “La tavola per l’aperitivo”, edito da Sandit Libri

Esce un nuovo libro dell’esperta di stile e decorazioni Fabiola Marchet, La tavola per l’aperitivo, edito da Sandit Libri. Un manuale ricco di idee fantasiose e originali per allestire il tavolo dell’aperitivo, in casa o all’aperto, in ogni stagione.

L’aperitivo è un classico rito italiano: un momento irrinunciabile per milioni di persone, che si concedono una pausa di relax e spensieratezza con gli amici, prima del pranzo o della cena.

In estate o in inverno, nel fine settimana o al termine della giornata lavorativa, ogni occasione è buona per programmare un aperitivo. Ma non solo nei classici bar e pub! Il continuo rialzo dei prezzi, e i locali non sempre interessanti, rendono conveniente anche invitare amici, colleghi e parenti a casa propria.

Il rischio, però, è di presentare agli ospiti un’accozzaglia di stili e idee casuali, nel tentativo di rendere allegri e speciali questi incontri. Invece basta davvero poco per evitarlo, suscitando i complimenti dei partecipanti.

Ricco di esempi fotografici facili da replicare, questo volume fornisce 13 modi creativi e insoliti per allestire la tavola dell’happy hour in poco tempo, con poca spesa. Dal giardino di casa alla baita in montagna, dalla Pasqua al Capodanno, l’autrice vi guiderà nell’allestimento di deliziosi aperitivi e cocktail party con elementi decorativi di uso comune, per socializzare e condividere bellezza.

Il libro è acquistabile sul link a fondo pagina e su tutte le principali librerie Internet, fra cui IBS, LaFeltrinellli e Amazon.

Fabiola Marchet

Imprenditrice e consulente esperta di lifestyle, anima gli inviti con stile e creatività. Gestisce il sito Atelier della Tavola, fonte inesauribile di consigli pratici per decorare la tavola in modo chic. Con Dominique Dellisanti ha ideato il Tè itinerante, una formula per diffondere il rito del tè in luoghi ricchi di storia e cultura. È autrice di molti manuali divulgativi, tra cui La tavola delle feste e Manuale di bon ton, editi da Sandit Libri.