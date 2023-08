Due lutti nel mondo dello sport: morti Carlo Mazzone e Tonino Zorzi

È morto Carlo Mazzone, storico allenatore di Roma, Bologna e Brescia: aveva 86 anni. Il mondo del basket piange invece Tonino Zorzi

È morto Carlo Mazzone, aveva 86 anni, era nato a Roma il 19 marzo del 1937. Una lunga carriera da allenatore di calcio, tra le squadre guidate in serie A il Bologna, il Perugia, il Brescia e la Roma. Proprio alla Roma, la sua squadra del cuore, lanciò in prima squadra Francesco Totti.

GRAVINA (FIGC ): HA INVENTATO UNO STILE UNICO

La FIGC si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Carlo Mazzone, all’età di 86 anni. Nato a Roma il 19 marzo 1937, ha legato gran parte della sua carriera di calciatore all’Ascoli, dopo aver vestito anche le maglie di Latina, Roma, Spal e Siena. Sempre con il club marchigiano iniziò ad allenare, portando l’Ascoli dalla Serie C alla Serie A (1974), prima di tornare a guidare i bianconeri dal 1980 al 1984. Mazzone è stato anche l’allenatore di Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno, entrando nel 2019 a far parte della Hall of Fame del calcio italiano, istituita nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. “Salutiamo una vera e propria icona del calcio italiano – afferma il Presidente della FIGC Gabriele Gravina – un uomo animato da valori e principi profondi, un allenatore preparato, coraggioso e appassionato. Ha inventato uno stile unico incarnando, allo stesso tempo, serietà e umanità. Non lo dimenticheremo”. Per ricordare e onorare Mazzone, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend, compresi i posticipi di lunedì.

PIRLO: GRAZIE DI TUTTO CARLETTO, MI PIACE RICORDARTI COSÌ

“Mi piace ricordarti così. Ti devo tanto. Sono orgoglioso di averti incontrato e che tu mi abbia fatto crescere come uomo e come calciatore. Ancora una volta grazie di tutto Carletto”. Lo scrive su Twitter Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria.

BOLOGNA: CON MAZZONE NE ABBIAMO VISSUTO IL GUSTO GENUINO

Il Bologna calcio saluta Carlo Mazzone, scomparso oggi all’età di 86 anni. “Per tre volte è stato sulla nostra panchina”, ricorda il club rossoblu con un post su Facebook: nel 1985-86 in serie B, nel 1998-99 (“La stagione più bella, conclusa con una semifinale di Coppa Uefa”) e infine dal 2003 al 2005. “Con lui abbiamo vissuto il gusto genuino del calcio: è stato un grande professionista– scrive ancora il Bfc- ma sapeva parlare a tutti come uno di famiglia. Carlo Mazzone ha onorato i nostri colori. Ci mancherai, Mister”.

ROMA: “CIAO MISTER, TI VORREMO SEMPRE BENE”

Anche l’As Roma ha voluto ricordare Mazzone con un tweet: “Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma!”, le parole sull’account ufficiale del club giallo rosso.

MELONI: AMATO DA TUTTI, CI MANCHERAI

“Carlo Mazzone era un uomo genuino e verace, custode dei valori più sani dello sport. Un grande allenatore, amato da tutti perché ha rappresentato un calcio vicino al popolo e ai suoi tifosi. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti i suoi conoscenti. Ci mancherai Carletto”. Così la premier Giorgia Meloni sui social.

ABODI: MAZZONE PROSEGUE LA SUA CORSA NELL’ALTRA VITA

Carlo Mazzone prosegue la sua corsa… nell’altra vita, lasciandoci i ricordi di un grande allenatore e del ‘suo’ calcio: appassionato, schietto, genuino e sano, con uno stile che non vorremmo mai definire di altri tempi, ma che facciamo fatica a ritrovare in questi. Ciao Mister”. Così Andrea Abodi, ministro dello sport.

MORTO TONINO ZORZI: UNA VITA PER IL BASKET

In una giornata nera per il mondo dello sport, ci ha lasciati anche Tonino Zorzi, uomo di grande umanità, cultura e profonda conoscenza dello sport e delle persone. È morto all’età di 88 anni dopo aver ricoperto, da giocatore in poi, tanti ruoli nel basket italiano.

Commosso e fortemente colpito per la grave perdita il presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e nome della pallacanestro italiana, è vicino al figlio Maurizio e alla famiglia Zorzi ricordando l’eredità tecnica e umana lasciata da Tonino, dal Paròn, come tutti lo chiamavamo.

È stato uno dei padri della pallacanestro italiana moderna e uno degli allenatori più longevi. Zorzi era stato eletto nell’Italia Basket Hall of Fame, nella categoria allenatori, nel 2010.

Ha giocato nella Ignis Varese per otto anni vincendo lo scudetto nel 1961. E’ stato il miglior marcatore della serie A nella stagione 54-55 (con 527 punti realizzati). In Nazionale: 22 presenze, 52 punti realizzati. Ha partecipato al Campionato Europeo di Mosca 1953. In Serie A: 215 gare, 3.948 punti realizzati

Come allenatore: ha allenato in Serie A1 e A2. E’ stato assistente della Nazionale Argento all’Europeo di Roma 1991.

Ha vinto 1 Coppa delle Coppe (Partenope Napoli 1970) e 5 Promozioni in Serie A1 (Reyer Venezia 1976, 1981, 1986; Viola Reggio Calabria 1989; Pallacanestro Pavia 1991). Come senior assistant ha vinto la Coppa Italia (Avellino 2008) e l’EuroChallenge (Virtus Bologna 2009).