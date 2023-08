CreationDose rafforza il management con Federico Bruno e Anthony Favitta

Federico Bruno e Anthony Favitta entrano in CreationDose nel ruolo di Business Development Manager e Account Manager per potenziare l’agenzia

Dopo il recente ingresso di Pierfrancesco Petrosillo nel ruolo di Chief Strategy Officer, il team di CreationDose – la NewGen Agency che crea strategie innovative e creative per i brand che vogliono entrare nella Top of Mind delle nuove generazioni – continua a crescere e a rafforzare ulteriormente le Unit, oggi con l’ingresso di Federico Bruno e Anthony Favitta, rispettivamente i nuovi Business Development Manager e Account Manager.

Classe ‘95 e una luminosa carriera di 6 anni maturata in Fandango Club Creators – con una forte esperienza nello sviluppo di Brand Solution all’interno di format dedicati al mondo del gaming, della urban culture e della musica – Federico Bruno entra in CreationDose nel ruolo di Business Development Manager, con l’obiettivo di ricercare e identificare nuove opportunità di business per l’agency. ”L’approccio dinamico e la capacità di anticipare i bisogni e le tendenze del mercato sono gli elementi distintivi di CreationDose che mi hanno affascinato sin da subito. Non vedo l’ora di lavorare con il team allo sviluppo di nuove soluzioni che rispondano alle esigenze dei brand e che contribuiscano, in modo significativo, alla creazione di nuove forme d’intrattenimento per le nuove generazioni”, afferma Federico.

E ancora, Anthony Favitta – classe ‘95 – con 4 anni di esperienza in EssenceMediacom, ha ricoperto da ultimo il ruolo di Branded Content Specialist. In CreationDose, infatti, Anthony porterà con sè la passione e l’esperienza maturata, sfruttando le proprie competenze nell’ambito del Branded Content e dell’Influencer Marketing per garantire risultati di successo. “Sono stato colpito dalla grande capacità di CreationDose nell’ascoltare e rispondere alle necessità delle nuove generazioni. Per me è fonte di orgoglio poter entrare a far parte di una realtá siciliana e non vedo l’ora di poter supportare il team per lo sviluppo di nuovi progetti, a forte trazione strategica, che possano aiutare i brand a essere ancora più rilevanti per i loro consumatori”, commenta Anthony.

L’ingresso di Bruno e Favitta all’interno della squadra di CreationDose – specializzata nella gestione di canali TikTok, produzione di short-video, Branded Content e Influencer Marketing – nasce dalla volontà e dall’obiettivo dell’agency di accelerare la crescita, sempre più orientata alla creazione di nuovi modelli di business per i brand che vogliono raggiungere le nuove generazioni.

“Federico e Anthony condividono gli stessi valori di CreationDose, creatività e innovazione, e per questo motivo non possiamo che essere tutti orgogliosi e fiduciosi che la loro presenza all’interno della squadra sarà un ulteriore boost verso gli obiettivi di crescita già avviati negli ultimi mesi, e sostenuti dall’ingresso di Pierfrancesco Petrosillo. Abbiamo in cantiere ancora tanti progetti per questo 2023, la famiglia di CreationDose si allarga, e non possiamo che essere fieri del cambiamento in atto” – ha dichiarato Alessandro La Rosa, Founder & CEO di CreationDose.