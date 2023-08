Viaggi sui treni storici di Fondazione FS in Sicilia fino a dicembre

Fondazione FS: tornano i treni storici in Sicilia. Fino al 10 dicembre in programma 51 appuntamenti in collaborazione con la Regione Siciliana

Sui binari della Sicilia tornano i treni storici della Fondazione FS, con un ricco programma che, da agosto a dicembre, permetterà di ammirare luoghi fra i più belli e affascinanti dell’isola.

L’iniziativa, sostenuta e promossa dalla Regione Siciliana tramite l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, è realizzata in collaborazione con la Fondazione FS.

Il programma dei treni storici in Sicilia prevede 51 appuntamenti sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie dell’Isola e si concluderà domenica 10 dicembre. Itinerari alla scoperta di un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche e di sapori unici, immaginato per connettere alcuni dei centri urbani più importanti – Palermo, Siracusa, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Trapani – con luoghi custodi di panorami mozzafiato, sapori unici e storia millenaria, come Cefalù, Modica, Ragusa, Tusa, Porto Empedocle, Giarre, Castelvetrano. A ciascun itinerario in treno storico sono associate visite ed escursioni a cura dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Fra le novità di questa edizione, accanto alle carrozze Centoporte degli anni ’30 e Corbellini, la Fondazione FS, infatti, su esplicita richiesta dell’Assessorato al Turismo, ha introdotto anche nuove tipologie di materiale rotabile storico e, in particolare, un bagagliaio capace di trasportare fino a 50 biciclette per tratta con l’obiettivo di incentivare l’intermodalità treno+bici sugli itinerari percorsi dai convogli d’epoca.

Il costo dei biglietti per il 2023 è di 2 euro per tratta per tutte le circolazioni in calendario. I titoli di viaggio saranno acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia e direttamente a bordo treno, fino ad esaurimento dei posti disponibili.