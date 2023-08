Previsioni meteo 18 agosto 2023: torna il caldo afoso

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 agosto 2023: fine settimana con l’anticiclone africano che riporterà caldo afoso su gran parte dell’Italia

Al via un fine settimana che sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e soleggiate ma anche dal ritorno del caldo afoso dopo un periodo di caldo torrido che ha regalato almeno nottate sopportabili. Nella giornata di oggi e per tutto il weekend l’anticiclone africano soffierà aria calda e umida sull’Italia, dove avremo una nuova ondata di calore. Aumenteranno anche le città da bollino rosso, che saranno numerose come si evince dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Nel corso dei prossimi giorni la situazione resterà immutata, con caldo a oltranza almeno fino alla seconda metà della prossima settimana. A seguire l’estate potrebbe definitivamente salutarci con il ritorno di piogge e clima più fresco.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 agosto 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati piovaschi sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni e temporali nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana nuvolosità bassa al mattino sulle coste, sereno sul resto della regione. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne, asciutto altrove. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli generalmente soleggiati al mattino, addensamenti bassi lungo le coste tirreniche peninsulari. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania e Molise, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo nuvoloso sulla Sardegna.

In Calabria nuvolosità bassa al mattino sulle coste tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .