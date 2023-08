Online il nuovo singolo di ilmostrodellaband

Fuori sulle piattaforme digitali con distribuzione Artist First “M.D.” il nuovo singolo di ilmostrodellaband, progetto solista dell’artista sardo Tiziano Piu

Fuori con distribuzione Artist First “M.D.” il nuovo singolo di ilmostrodellaband, progetto solista dell’artista sardo Tiziano Piu. Il brano segna l’importante ritorno alla produzione di Kazemijazi, artista e producer da anni trapiantato a Londra. Il risultato è un mix di sensazioni diverse e contrastanti con sonorità Dark wave/elettropop.

“Ci sono situazioni inspiegabili e inaspettate nella vita, purtroppo a volte non hanno il giusto epilogo. Molti incontri che facciamo ci lasciano un’impronta importante, anche solo per una sera, anche solo per il tempo di un caffè. Tutto ciò può risultare bello ma allo stesso tempo tragico. Questa è M.D.“

Scopri il brano: https://lnk.to/IlmostrodellabandMD

BIO:

Ilmostrodellaband è un progetto musicale solista nato nel 2020. È ideato da Tiziano Piu, classe 1981, nato a Carbonia, una piccola cittadina del Sulcis Iglesiente (Sardegna). Ex fondatore del progetto alternative rock Dorom Dazed, decide di cambiare completamente approccio alla musica e esplorare nuove sonorità. Il primo Ep “L’abbandono” (Hot studio Records) viene rilasciato nel 2022, prodotto da Kazemijazi è composto da 5 brani elettropop/rock di stampo indie con richiami agli anni ’80/’90. L’Ep viene scelto dalla testata Sa Scena Sarda come “Disco della settimana” e ottiene buoni riscontri di critica. Seguiranno alcune date live in Sardegna con Roberto Murru (parti elettroniche/chitarre) e Ludovica Loi (basso) Il 13 Gennaio 2023 viene rilasciato su YouTube “Nuovi orizzonti” il primo singolo che anticipa il nuovo album in preparazione. Autore della strumentale e della produzione del brano è Mario Inghes. Il videoclip è firmato da Francesca Corona; la collaborazione collaudata con la regista ha reso di primaria importanza la comunicazione anche attraverso i video musicali.