Maurice Lacroix Only Watch 2023: un tributo a colore e maestria

Maurice Lacroix sostiene da sempre l’ente benefico e quest’anno torna con una straordinaria creazione racchiusa in una cassa in vetro zaffiro

Maurice Lacroix, il brand svizzero con sede nel Giura, è conosciuto per la creazione di segnatempo dal design urbano di grande valore. Nonostante il successo commerciale, soprattutto grazie al celebre modello AIKON, il marchio si impegna nel generare un impatto sociale positivo.

Nel 2009 Maurice Lacroix ha partecipato per la prima volta all’asta Only Watch e da quel momento non ha mai smesso di farlo. Questo evento bene co a cadenza biennale raccoglie fondi per la ricerca sulla distro a muscolare di Duchenne. La popolare piattaforma, che attrae numerosi marchi che, per l’occasione, creano un orologio unico nel suo genere, si è rivelata una fonte speciale di creatività. Infatti, Only Watch è diventata un laboratorio dove presentare per la prima volta nuove tecniche e materiali, talvolta ancora prima del debutto sul mercato.

Only Watch è da sempre conosciuta per la capacità di mettere in mostra i talenti degli artigiani e dei designer più abili, attirando all’asta numerosi appassionati di orologeria alla ricerca di un segnatempo inedito.

Nel corso degli anni Maurice Lacroix ha sempre realizzato orologi unici, e quest’anno non fa eccezione. Il Maurice Lacroix Only Watch 2023 è racchiuso in una cassa da 43 mm in vetro zaf ro, una novità assoluta per la Maison. L’uso del materiale trasparente si estende anche alla lunetta e alla corona. La realizzazione della cassa in vetro zaf ro è molto laboriosa, anche a causa delle ore necessarie alla lucidatura. Oltre alla purezza data dall’assenza di colore, il vetro zaf ro ha una durezza pari a 9 sulla scala Mohs, superata solo dal diamante che ha una durezza pari a 10.

Sfruttando le proprietà trasparenti del vetro zaf ro, Maurice Lacroix ha dotato questo orologio creato per l’asta di un movimento scheletrato, il calibro di Manifattura ML330 a carica manuale, che permette una straordinaria visibilità da davanti a dietro. Il design, nella sua versione nale, permette a chi lo indossa di osservare il movimento di numerosi componenti generalmente non visibili.

L’uso di colori audaci è un tema ricorrente per Only Watch e anche quest’anno non sarà da meno. Ispirato alle opere del noto artista Victor Vasarely, l’ente bene co ha sempre incoraggiato i brand partecipanti a utilizzare tonalità sgargianti. Quest’anno le tonalità del blu, del rosso, dell’arancione e del verde sono accostate per creare un vivace tema arcobaleno che si presenta sulla platina del movimento.Le ore e i minuti sono decentrati su un quadrante antracite con motivo soleil. Il nome Maurice Lacroix e il logo M si trovano adiacenti agli indici rivestiti di Super-LumiNova, ognuno in un colore diverso che, ancora una volta, rimanda all’arcobaleno. Il contatore dei piccoli secondi si trova sotto il suddetto quadrante decentrato e crea un gioco di prospettiva straordinario, aumentando il fascino visivo del modello.

Come già sottolineato, una delle caratteristiche più interessanti del segnatempo Maurice Lacroix Only Watch 2023 è che rivela numerosi componenti che lavorano insieme. In effetti, l’unione di queste parti rappresenta una metafora che simboleggia a sua volta l’unione dell’industria orologiera per una nobile causa, la decima edizione di Only Watch.

YOUR TIME IS NOW WITH MAURICE LACROIX

Da quasi 50 anni, Maurice Lacroix dimostra il suo savoir-faire orologiero realizzando segnatempo presso la propria Manifattura a Saignelégier, in Svizzera. L’azienda ha vinto oltre quindici importanti premi, dimostrando più volte la propria abilità nel creare orologi innovativi e all’avanguardia sempre in linea con altissimi standard. Maurice Lacroix mira a proporre orologi accessibili, intrisi di uno stile iconico e di grande valore. Nel 2016, Maurice Lacroix reinterpreta il suo emblematico modello degli anni ‘90: il Calypso, che prende il nome di AIKON. Moderno e audace, l’AIKON è pensato per una generazione di millennial connessi, cosmopoliti e talentosi. Una generazione ambiziosa, che si lancia alla conquista delle città per catturarne l’energia. Ed è proprio questa la fonte d’ispirazione del team creativo di Maurice Lacroix, un marchio attivo e urbano intriso dell’energia della città. È per questo che la Manifattura orologiera sceglie di associare la propria immagine a una serie di attività attraverso cui invita i clienti a vivere esperienze uniche.